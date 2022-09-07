法议员卡迪克抵台后确诊冠病

法国参议院访团星期三（9月7日）早上抵达台湾访问，成员之一的卡迪克（Olivier Cadic）采检确诊冠病。

据自由时报报道，卡迪克身兼法国海外教育机构国家协会（ANEFE）主席，他上午原定参访8月底刚开设的“台北法国国际学校”（LIFT），不过由于抵台后采检确诊，无法前往。

台湾立法院院长游锡堃受访时说，法国是联合国常任理事国，是经济、科技、军事和国际外交上的强国，在欧盟中举足轻重。近年台湾和欧盟关系进步非常快，和法国的关系也进步很多。卡迪克去年访台时，两人曾见面；游锡堃7月访问法国时，卡迪克也陪同行程。游锡堃说，卡迪克对台湾非常友好，为台湾讲了很多话，对台湾拓展国际关系帮助很大。

法国参议院访团由欧洲事务委员会副主席贝勒发（Cyril Pellevat）率领，将停留至12日。访团共五位跨党派参议员，除了贝勒发，还包括国防外交委员会副主席卡迪克、法制委员会副主席马克（Alain Marc）、参议员德维莎（Brigitte Devésa）及乐维（Pierre-Antoine Levi）。

访台期间，贝勒发等将会见台湾副总统赖清德、立法院长游锡堃、监察院长陈菊，以及相关部会首长，并将参访台湾文经建设。