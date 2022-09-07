河南周口首套房结清贷款者 二套首付按首套执行

河南省周口市推出促进房地产发展新措施，首套房已结清贷款的购房者，购买二套房的首付将按首套执行。

据周口市人民政府网站9月6日消息，周口市印发《进一步保持房地产市场平稳健康发展若干政策措施》(以下简称《措施》)，涉及预售资金监管，购房补贴等多项措施。

《措施》提出，鼓励金融机构围绕房地产领域保供稳价，聚焦建筑施工、材料供应、农民工工资保障等关键环节，综合运用银承、商票、保理、保函、信用证、“气球贷”、“解困贷”等供应链金融产品，切实缓解房地产及关联产业资金压力，助力该市房地产市场健康、平稳发展；对居民已购买一套住房并结清贷款再次按揭贷款购买商品住房的，第二套住房支付首付比例按首套住房标准执行。

《措施》提出，将公积金最高贷款额度由45万元（人民币，约9万新元）提高至50万元。已还清贷款再次利用公积金贷款购买新建商品住房，或夫妻双方均缴纳公积金贷款购房，或该市引进的高层次人才利用公积金贷款购买建商品住房的，公积金最高贷款额度提高至60万元。

《措施》还提出，实行购房补贴。2022年3月1日至12月31日期间，购买新建商品住房、建筑面积在144平方米以下的(不含144平方米)，以货币形式一次性发放购房补贴。具有大中专学历的(含技工院校)，补贴标准为0.6万元/人；具有本科学历的，补贴标准为1万元/人。共同购房的，只能申请一人次购房补贴。

另外，2022年3月1日至12月31日期间，新市民购买新建商品住房并办理网签备案手续的，每套发放5000元购房券。已享受本科学历、大中专学历购房补贴的，不再享受购房劵补贴。2022年3月1日至12月31日期间，购买公寓、写字楼(不含商铺)的，按照实际缴纳税款的50%进行补贴。高层次人才在周购买商品住房的，按照引进人才购房补贴政策执行。