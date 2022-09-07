中国健身平台Keep重新提交香港IPO申请

中国线上健身平台Keep已重新提交在香港进行首次公开募股（IPO）申请，所筹资金将用于研发及吸引和留住人才等。该公司目前正寻求在中国拓展业务。

剧《华尔街日报》报道，总部设在北京的Keep在星期二（9月6日）递交给港交所的一份文件中说，计划于未来三年聘请约300名新研发工程师。该公司提供直播和录制的健身课程、包括动感单车和健康监测手环在内的健身设备以及瑜伽垫和健身服等运动产品。

Keep提出IPO计划的时间适逢香港新股市场处于不温不火状态之际，对全球经济衰退的担忧和中国经济增长放缓令投资者信心受抑。Keep的IPO规模和时间表尚未披露。该公司今年2月份提交的一份IPO申请已于近期失效。

Keep的投资者包括中国互联网巨头腾讯、软银集团旗下第二只Vision Fund和Hillhouse Investment Management Ltd。从2014年9月到2021年，Keep进行了九轮融资。

Keep说，该公司2021年的收入增长46%，至16.2亿元（人民币，下同，约3.27亿新元），同期净亏损从22.4亿元扩大到29.1亿元，因品牌推广及流量获取方面的支出增加。该公司还称，预计日后可能继续产生净亏损，部分原因是用于促进用户增长的投资增加。

Keep引用灼识企业管理咨询的一份报告称，按月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的线上健身平台。Keep说，今年上半年，其平台的平均月活跃用户为3,770万。Keep成立于2014年。

高盛和中国国际金融有限公司担任此次IPO的联席保荐人。

