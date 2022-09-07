中国最高法前常务副院长沈德咏被双开

中国最高人民法院前常务副院长沈德咏因严重违纪违法被开除党籍与公职（简称双开）。他早在今年3月就被官方调查。

中共中央纪委国家监委官网星期三（9月7日）通报对沈德咏的处理，称他丧失理想信念，背弃职责使命，罔顾党中央三令五申，大肆干预插手司法活动，严重破坏司法公信力，对抗组织审查。

同时，沈德咏违反组织原则，对党不忠诚不老实，隐瞒不报个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用中违规为他人谋取利益；公器私用，纵容默许亲属、秘书利用其职务影响充当司法掮客。

此外，沈德咏丧失纪法底线，执法犯法、靠案吃案，大搞司法腐败、权钱交易，利用职务便利为他人在案件处理、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

中纪委对沈德咏的定性是：严重违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

今年68岁的沈德咏曾在最高人民法院工作18年，2008年官至最高人民法院常务副院长，并在这一岗位上一干就是10年，创下该岗位在任时间最长的纪录。

2018年6月，未满65岁退休年龄的沈德咏卸任最高人民法院常务副院长，退居二线，并出任全国政协常委、社会和法制委员会主任。