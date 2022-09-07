民建联促全港建筑工地大巡查

香港一建筑楼盘星期三（9月7日）发生严重意外，导致至少二死六伤。民建联立法会议员颜汶羽和李世荣促请政府推行“全港工地安全大巡查行动”，并建议政府尽快引入“智慧地盘”。

据香港01报道，民建联要求政府尽快调查及公布这次事故原因，是否涉及劳工处监管不足或疏于巡查的情况，以及涉事建筑公司的管理及安全水平是否不足，期望有关部门及所属公司能作出妥善安排，对遇难者、遇难者家人及地盘工人给予及时支援。

对于近年接二连三发生的工业意外，颜汶羽及李世荣认为，政府除了事后补救方式调查不幸事故之外，也需要以事前预防的方式去巡查工地的安全，建议政府推行“全港工地安全大巡查行动”，彻底找出有潜在风险的工地，防止悲剧再次发生。

颜汶羽又建议政府加快发展“智慧地盘”，资助更多地盘引入智慧工具，如监测高风险工序有否足够装备、支援或违规情况：“好让管理人员可及时察觉及纠正问题，防止悲剧发生，真正提升职安水平。”

另外，香港工联职安健协会强烈要求劳工处尽快展开深入意外调查，公开意外事件调查报告，协会同时认为，劳工处有责任重新检视现有地盘安全管理制度，包括工厂及工业经营条例下有关第59I章《建筑地盘(安全)规例》是否存有漏洞，并从速修补。

香港秀茂坪安达臣道近安泰村一个建筑楼盘9月7日发生意外，一个天秤怀疑操作期间突然塌下，击中地盘内多个货柜办公室，货柜再倒下压倒工人，其中一人当场死亡，另一人送往联合医院抢救后不治。这场意外还造成六名工人受伤。