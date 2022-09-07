中国再有两种长臂猿野外灭绝

过去几十年在中国分布的白掌长臂猿、北白颊长臂猿在野外均没有被监测到，符合野外灭绝标准。

据《中国科学报》报道，中国国家濒危物种科学委员会星期二（9月6日）在年度工作会议上发布《中国灵长类动物濒危状况评估报告2022》称，白掌长臂猿和北白颊长臂猿符合野外灭绝标准。

野外灭绝是一种保护现状，当某物种或其亚种，其已知的个体仅存活于圈养的环境，或是其种群需经过野放后才能够回归其历史上存在的地点时，就会被分类至此保护现状。

评估专家组组长、西北大学教授李保国介绍，科研人员对白掌长臂猿已知分布区及周边区适宜栖息地进行了系统调查，野外未发现有生存的种群，亦未监听到期鸣叫声，至少有10年以上未有人在野外听到其鸣叫声。

科研人员对北白颊长臂猿已知分布区及周边区适宜栖息地也进行了系统调查，野外未发现有生存的种群，亦未监听到其鸣叫声，至少有15年以上未有人在野外听到其鸣叫声。

白掌长臂猿在过去三个世代（45年内），由于栖息地森林快速丧失、猎杀、宠物贸易等，种群数量减少50%以上。白掌长臂猿栖息于海拔1200米以下的常绿阔叶林、半常绿阔叶林、湿性常绿阔叶林、常绿-落叶混交林中，常在未受干扰的原始林树冠上层活动，亦见于次生林和选择性采伐林中。

分布于云南的白掌长臂猿，栖息地海拔明显高于东南亚其他地区，海拔在1900米至2000米。其栖息地在史上受到很大破坏，上世纪50至60年代因毁林开荒而大面积被破坏，森林基本被粟米地等代替，现有森林多在70年代相继弃耕后逐渐恢复。

北白颊长臂猿分布于云南西南部、老挝北部和越南西北部地区，在中国曾分布于澜沧江以东云南南部勐腊、江城、绿春三县的一些地区，有报道称上世纪50年代末，在勐腊县城甚至都可听到长臂猿鸣叫，但在70年代已无这种情形。

李保国介绍，全世界灵长类动物正面临着严重的灭绝危机，超过60%的动物被列为易危、濒危或极度濒危物种，75%物种的种群数量日益下降。

中国现存的28种灵长类物种中，有80%受到威胁，15至18个物种的种群规模不足3000只，目前，中国几乎所有灵长类动物都栖息在零散的景观中，栖息地分布呈现“岛屿”化状态，种群间交流或基因交流的机会受到严重限制。