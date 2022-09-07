中国一玩家连续20天打441小时游戏被封号

中国一名玩家账号被永久封禁，他连续20天玩了441小时。

据每日经济新闻和现代快报综合报道，徐某2015年3月注册了网络游戏《坦克世界》账号，一玩就是数年。

徐某2021年3月31日登录游戏时，发现自己的账号已被永久封停。他想找客服申请解封，对方称内部数据显示，他使用过作弊性质的外挂程序及相关辅助性质的外挂程序，妨碍了游戏公平性，所以无法予以解封。客服还表示，系统检查不存在误封。

于是，徐某将网游运营商告上法院。

裁判文书网公开的判决书显示，运营商向法院提交了后台数据，证明该玩家存在多次全天连续游戏行为，最夸张的是，他曾连续20天玩了441小时。一审、二审法院均认为，该玩家的行为不可能由普通人类正常操作完成，严重不符合人类的“生理规律”，最终驳回了他要求解封的诉请。

一名玩《坦克世界》12年的老玩家透露：“这是一款对战游戏，玩一局10分钟左右。正常玩的话，精神很紧张，要时刻盯着画面，随时注意对手的动向。以前上大学时，我每天玩个几小时，就会觉得很累。现在，我隔几天玩个两三局，大概半小时左右就玩不动了。像徐某这样连续20天，平均每天玩20多个小时的情况，正常人怎么可能吃得消？”

北京市第四中级人民法院的法官提示，现如今，网络游戏成为人们放松心情、休闲娱乐的重要渠道，玩家往往对其投入大量的时间和金钱，以期获得更好的游戏体验。

法官说，部分玩家为了快速升级常借助外挂、脚本等作弊软件达到轻松取胜、获得奖励的目的，这种行为既不符合诚信的价值观，也不符合法律规定的公序良俗原则。倘若人人都通过作弊程序获得成功与奖励，那必然会对整个游戏产业环境造成损害。