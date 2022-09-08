成都定下用一周实现全市社会面清零目标

中国四川省会成都宣布，为力争用一周时间实现全市社会面冠病清零目标，决定继续深入推进社会面清零攻坚行动，从星期四（9月8日）起分区分级实施社会面管控措施。

成都市政府新闻办公室星期三（7日）晚上在微信公众号发布成都疫情防控指挥部的通告，宣布部分地区将开展全员核酸检测，每日一检，不漏一人。

受影响的地区为四川天府新区、成都东部新区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区、简阳市、金堂县、蒲江县。

上述区域内高中风险区外的居民原则居家，非本小区居民不得进入。农村地区严格控制人员出入，外来人员必须报备。小区内不扎堆、不聚集、不逗留。每户居民每两天可安排一人凭24小时内核酸检测阴性证明，在做好自我防护前提下，单独外出一次就近采买生活物资，时间控制在两小时内。有外出就医和其他特殊需求的居民，经居住地社区同意可以出入小区。

此外，市民进出各类公共场所、乘坐公共交通工具等须持24小时内核酸检测阴性证明。公交、地铁运营保持现有频次，巡游出租车、共享单车正常运营。

另一些地区近日无社会面新增病例，但官方要求这些地区9日、11日开展两次全员核酸检测，不漏一人，对漏检人员实施赋码管理，不得举办线下会议、培训、演出、展览展销、广场舞等聚集性活动，红事缓办、白事简办。

这些地区为青白江区、新津区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、大邑县。

此外，全市学校、幼儿园暂缓返校，实行在线教育。各类娱乐场所和空间密闭的公共文体场所暂停开放和营业。养老院、儿童福利院、监所等实施封闭管理。宗教活动场所暂时关闭。

四川官方早前通报，四川星期二（6日）新增本土确诊病例85例，新增本土无症状感染者72例，其中成都有73例确诊病例，以及48名无症状感染者。