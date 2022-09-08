贵阳40万人封控社区物资不足 政府公开致歉

贵州省会贵阳疫情升温，全市部分区域实施临时静态管理，其中有40万贵阳市民居住的花果园社区出现物资不足的情况，“贵阳物资”星期三（9月7日）也登上微博热搜。贵阳市南明区防控指挥部当天发公开信，就居民生活物资供应不足问题公开致歉，并称正全力以赴解决处理，尽最大努力遏制疫情传播风险，保障居民基本生活需求。

综合“贵阳发布”和每日经济新闻报道，贵阳市南明区疫情防控现场指挥部发布的《致南明区花果园区域居民朋友的一封信》称，当前，南明区花果园区域疫情形势严峻复杂，扩散态势愈发凶猛，出现多起确诊病例，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》相关规定，花果园区域实施全域静默管理，“受疫情影响，居民朋友们生产生活停滞，生活物资采购困难。对此，我们正全力以赴解决处理，尽最大努力遏制疫情传播风险，保障居民基本生活需求。”

公开信说，自疫情发生后，全省各地州分别派出医务工作者到花果园区域开展全员核酸检测，社会各界热心人士踊跃捐赠生活物资。南明区也整合了合力生鲜、永辉超市等大型商超企业，在全市范围内调集物资支援花果园区域疫情防控。为打通配送最后一公里，南明区组成了由物业公司、超市员工、社区志愿者的近千人配送队伍，有序开展物资配送，优先保障困难群众和封控楼栋群众生活需求。

公开信还说：“此前的工作，尽管我们努力考虑很多优化方案，发动各方力量，但由于经验不足、方法欠妥，导致有的居民深夜仍在排队等待采样，有的区域生活物资供应不足，给大家带来不便，对此我们深感内疚、深表歉意。”

据介绍，花果园是贵阳最繁华的社区之一，也是中国最大棚户区改造项目，单是停车场就有179个，有40万贵阳市民居住在这里。

9月2日，贵阳对花溪区实施全域静默管理，在完成第一轮全员核酸筛查后，于9月3日对重点区域再次进行全员核酸筛查；根据疫情发展形势，又将花果园区域实施全域静默管理，进行全员核酸筛查。

此外，贵阳市商务局星期三在贵阳贵安疫情防控新闻发布会上也就线上订菜相关问题进行了回复。

针对部分贵阳市民在线上订菜时，出现了无法下单和无法配送等问题，商务局回应称，根据分析，主要是以下几个方面原因：超市订单分拣效率较低，受黄码及社区管控、公共交通等因素影响，各大超市门店均存在员工无法到岗的现象，到岗率不到50%，而订单量则是往常的8倍。同时，线上订单分拣相比常规线下销售模式工作量剧增，给超市及员工带来新的挑战。

电商平台配送人手不足。作为配送主力的美团、京东达达、饿了么等平台受黄码及社区管控影响，到岗率仅52.3%，在配送过程中又因时空交集原因陆续变成黄码而退出岗位，且数量增加较快，进一步造成运力紧张。据不完全统计，美团、京东、盒马及合力、星力等保供企业被赋黄码人数超千人。

高中风险地区物资配送困难比较突出。少有骑手愿意接单送货，企业退单率居高不下。这个问题主要集中在花果园几个高中风险地区，全部退单处理。高中风险地区不认可跨区域通行证，骑手无法实现送货到位。群众的反映较为集中。

针对上述问题，贵阳市商务局说，将立行立改、加快完善，并将采取全力做好中高风险地区的保供工作、积极争取上级部门的支持、异地定制标准供应包降低本市分拣压力、建立团采模式形成集中配送、启动都拉国际陆港临时仓、畅通外省物资供应渠道、扩大保供企业范围等措施。

截至7日14时，贵阳市共筛查到阳性感染者301例，较前日增加115例，此外，还有多管混检异常正在复核。

