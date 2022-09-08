俄媒：栗战书称俄经济未被美西方严厉制裁击垮

俄媒报道称，中国全国人大常委会委员长栗战书说，俄罗斯经济并未被美西方严厉制裁所击垮，俄罗斯仍然是国际投资合作的重要国家。

据俄罗斯卫星通讯社报道，栗战书星期三（9月7日）出席在符拉迪沃斯托克举行的第七届东方经济论坛全会，他在发言时说，在俄罗斯总统普京的领导下，俄罗斯经济并未被美西方严厉制裁所击垮，而是在较短时间内实现稳定并展现韧性。

栗战书说，上半年，俄矿产采掘、食品加工、木材加工、化工、冶金均实现正增长，电力消费在经历重挫后再次增长，铁路装载量总体保持平稳。随着卢布的反弹，通胀压力和通胀预期双双回落，进口正在迅速的反弹，居民消费、企业投资和就业保持了稳定，经济运行明显好于预期。

栗战书说，中方认为，俄罗斯仍然是国际投资合作的重要国家，将进一步加强同俄罗斯的经济、贸易、金融、科技、教育、文化等领域的全方位合作，继续支持和参与俄罗斯远东开发，支持和配合俄方办好东方经济论坛。

栗战书从9月7日至17日，对俄罗斯、蒙古、尼泊尔和韩国进行正式友好访问。他上月31日在北京与即将离任的俄罗斯驻华大使杰尼索夫会面时说，中俄双方相互坚定支持，持续增进政治互信，密切战略协作，深化务实合作，用实际行动诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的丰富内涵，更加彰显出两国关系的特殊价值。