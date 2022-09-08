台陆委会主委向北京喊话：维护台海和平是共同责任

台湾大陆委员会主委邱太三呼吁两岸政治分歧应以和平方式化解，并提出意见，期盼缓减当前台海情势。他指出，维护台海和平是“共同责任”，但同时强调不接受任何“解决台湾、侵犯主权”的政治方略或制度安排。

邱太三原订星期二（9月6日）访美，但因要处理台湾重要事务展延赴美。不过，他仍以视讯形式在星期三（9月7日）举行的“台湾、两岸关系与演进中的世界”国际研讨会上致词。该研讨会由陆委会委托远景基金会与华府智库新美国安全中心（CNAS）。

邱太三在陆委会官网发布的新闻稿中说，在俄乌战争并未缓解的当下，8月上旬，中国大陆对台湾骤然实施一连串针对性军演及经济法律等面向的施压，这是对岸利用当前国际局势变动所作的一个决策转变，改变既有区域秩序及台海现状。

他提及，这不止于大陆对台政策或历史任务的实现，北京当局的战略意图是运用其综合实力的日趋增强，试图在局势变动中，以胁迫方式主导国际格局前进方向，加速扭转既有秩序对其限制，未来更可能延伸至东海、南中国海及整个印太，并企图发展成一种不可逆的趋势、搅动区域不稳定，这是非常严肃的警讯。

邱太三说，两岸关系是建构印太地区安全繁荣的关键核心。70多年来，海峡两岸选择不同制度，两岸关系从军事对峙走向交流互动，如今对岸再度以武力威吓来处理分歧。然而问题核心是，台方正视大陆政权，但北京当局长久以来却无法面对“中华民国”的事实存在及台湾2300万人民的民主自由意志，导致两岸政治僵局无法化解，这是两岸关系的问题本质。

他说，大陆希望加速统一步伐，惟其长期在台海的不当举措与论述，违反事实、国际法与国际关系和平原则。首先，错误以其扭曲的“一中原则”引用《联合国宪章》，并刻意曲解联大第2758号决议妄称拥有台湾主权；事实上台澎金马从未被中华人民共和国统治过。

其次，陆方不放弃使用武力、以“内战”战争方式解决两岸问题，已违反《宪章》维护和平及禁止使用武力原则。

第三，陆方在台周边抵近军演、侵害台主权、破坏区域安全，严重影响全球航运贸易，违反《联合国海洋法公约》等沿岸和平秩序及沿岸国权利等；其不但扩张在台湾海峡的武力作为、更否认美方划设且两岸遵循半世纪以上的“海峡中线”军事安全默契，严重威胁各方安全与利益。国际社会不应再漠视大陆对国际秩序规则的不断挑战与破坏。

邱太三指出，台海安全有利东亚区域和平繁荣。台湾政府始终致力维护台海现状。总统蔡英文上任六年多来，坚持以务实态度处理两岸关系，保持理性克制不挑衅、坚定立场不退缩的原则。“我们不升温军事对抗、不损害任何国家与人民权益、不使区域情势陷入动荡”；“但我们不接受任何“解决台湾、侵犯主权”的所谓政治方略或制度安排”；台湾持续加强自我防卫，及贡献科技优势，并促进国际经贸与安全供应链的正常运作，展现出“坚韧之岛”的不屈韧性。

为缓解当前台海情势，邱太三提出四点意见。他认为，“恃强而自负，无法服人”，因此呼吁北京领导人应继续以开放改革的思维面对各项分歧；徒然将两岸和平与区域稳定作为筹码，无法实现现代化治理与成为负责任的大国典范。

他称，大陆所谓“新时代”的意义，应是为民谋福、创造和平发展的时代，而非为追求个人政治遗产迫使两岸兵戎相见；倘不停止伤害台湾的施压行径、节制其内部耗损台海和平的负面因子，更遑论“心灵契合”。

他也敦促北京务实沟通降低两岸间的误解与误判，避免台海局势陷入失控危机。而这个基础应建立在对等尊严、正视彼此、不设前提，及维护民众福祉及台海和平“共同责任”的考量上。

邱太三总结讲话时说，台海的安全攸关各方利益，台湾战略的重要性，植基于民主制度与价值，这是台湾永续生存的根本，更是稳定当前复杂变局中负责任的作为。在局势变动发展下，台湾一如既往积极参与国际事务与区域治理、贡献所长，台方期盼美方及国际社会加强与台湾双边及多边的交往互动，让台湾的重要战略定位与世界更加连结。