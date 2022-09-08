沙利文称中国大陆可能攻台是显著威胁

美国总统国家安全顾问沙利文认为，中国大陆可能攻台仍是显著威胁（distinct threat），并强调美国政府在台湾地位课题上的立场没变。他也说，目前尚无美中两国元首在11月二十国集团峰会期间会晤安排。

据彭博社星期四（9月8日）报道，沙利文在彭博电视节目上，并没有提供关于大陆攻台时机的预测，但说他计划在当地时间星期三（7日）与美国国会领导人会面，讨论《台湾政策法案》。

这项获得民主与共和两党广泛支持的法案，将赋予台湾“主要非北约盟友”地位，并将向台湾提供45亿美元（63亿新元）安全援助金，以及支持台湾参与国际组织。

沙利文说，法案中包含关于美国可以如何加强对台湾安全援助的一些要素，并认为这些要素非常有效且有力，能改善台湾的安全领域，但也有另一些元素“让我们有些担忧。”

沙利文也称，美国的立场一直坚定且一以贯之。“我们会继续相信这一点，我们也将继续反对任何以武力改变现状的企图。”

彭博社就沙利文的表态，向中国驻美国大使馆提出置评请求，但使馆尚未作出回应。

沙利文也说，即使能在11月峇厘岛二十国集团峰会期间实现拜习会，他预计不会达成任何重大协议，但他认为此会晤将提供两人亲自会面坐下来的机会。

中国国家主席习近平和美国总统拜登曾举行视频会晤，但两人尚未亲自会面。沙利文认为原因在于习近平因防疫考量而不出国。

在乌克兰战争课题上，沙利文说，美国并没有发现，中国为俄罗斯入侵行动，提供他所称的“大规模武器支持”。