梁振英批港中大校长“世界公民”演讲没要求学生爱国爱港

对于香港中文大学校长段崇智在开学礼上鼓励学生成为“世界公民”，中国政协副主席梁振英批评他没有要求学生爱国爱港。

综合《星岛日报》和香港01新闻报道，梁振英星期二（9月6日）在个人面簿中发贴质疑演讲内容，他说，除了“植根中国”四个字，段崇智没有告诉学生中大和国家还有什么关系，没有要求学生爱国爱港，没有要求同学们学有所成之后贡献国家。这篇欢迎词本来很容易写，也是向社会释疑的好机会，写成这样，“段崇智毕竟仍是段崇智”。

梁振英随后继续连发三帖批评段崇智。他写道：“‘以香港所长，服务国家所需’是中央对香港的一贯要求，大学校长要求学生将所学所长，贡献国家，维护国家利益，有什么难于启齿的？什么世界公民？美国大学里的‘世界公民’可以替俄罗斯做研究吗？”

梁振英还引述了2011年时任中国国务院副总理李克强到访港大百周年校庆典礼上致辞的内容：“今天的香港大学，已跻身国际高等学府前列。这是香港的光荣，也是国家的骄傲”，并在文末质问：“段崇智昨日的开学礼致辞，通篇不提国家，不提民族，和国家民族沾得上边的唯有这一句‘我们植根中国’。我们是不是要感谢段校长提醒学生：沙田马料水是中国的一部分。”

香港工联会议员吴秋北也在社交媒体撰文，批评段崇智此一说法，“观感太令人不知所云”。他认为，抽空爱国主义的普世价值及世界公民，是虚伪、苍白、没有意义的。“当我们以爱国为基础提出的人类命运共同体才有生命力和实际的效应。”他还认为，作为国际城市，香港有责任联系全球。这个全球的意思，不但是西方世界，而是一个更多元、全人类的世界。

段崇智在星期一（9月5日）举行的开学礼上说，大学的目标是培养学生成为世界公民，具备必要的技能、价值观和行为素质，让他们在多元互通的世界中茁壮成长。

他还说，环球视野及素养并不止于适应不同文化的能力，也不限于对全球重大挑战的认知，更重要的是将这种对文化及全球议题的理解转化成行动的能力，帮助解决全球问题，改善人类生活，正是中大对培养学生成为世界公民的宗旨，期望启发同学开拓全球视野。

2019年香港反修例运动期间，段崇智多次就中大情势发表公开信，呼吁政府必须尽快、尽力提出可行方案解决社会上各种问题，方可以为这一代的年青人重燃希望。

中大校董会今年5月决定段崇智续任三年，但有建制派人士仍对段崇智当年对学生不够强硬耿耿于怀。梁振英曾多次在社交媒体发文，指段崇智有政治问题，认为不应该通过续聘段崇智，传达“中大”不是“暴大”、段崇智的表现没问题的信号。