贵阳一区市监局工作人员公车私用送菜被停职

针对网民反映贵阳市南明区市监局工作人员在花果园区域用公车私自送菜的情况，当地市场监管局星期三（9月7日）发布处理通报，当事人为南明区市场监督管理局五里冲分局工作人员，经研究后决定，对其立即停职，后续将按照相关纪律规定进行处理。对同行另外两名工作人员作出严厉批评，责令深刻检查。

根据“南明区市场监督管理局”微信公众号消息，上述通报称，有网民通过视频反映南明区市监局工作人员在花果园区域用公车私自送菜的情况。对此，该局高度重视，立刻开展调查核实。

经查，视频中当事人为南明区市场监督管理局五里冲分局工作人员周瑜（女），其于7日中午将自己之前买好准备带回家的食物打包好后，乘坐单位正要去花果园S区巡查的公车给朋友张某送过去，同车上有另外两名分局工作人员。

通报指出，周瑜的行为严重违反工作纪律，南明区市监局经研究后决定，对其立即停职，后续将按照相关纪律规定进行处理。对同行另外两名工作人员作出严厉批评，责令深刻检查。对南明区市场监督管理局五里冲分局主要负责人开展提醒谈话，责令深刻检查。

贵州省会贵阳疫情持续升温，全市多个区域实施临时静态管理，其中花果园社区出现物资不足的情况，相关话题星期三冲上热搜。贵阳市南明区防控指挥部同天发公开信，就居民生活物资供应不足问题公开致歉，并称正全力以赴解决处理，保障居民基本生活需求。