台铁太鲁阁事故酿49死 交通部三官员被弹劾

台铁太鲁阁列车去年4月出轨撞击清水隧道北口，造成49人死亡、300余人受伤。台湾监察院星期三（9月7日）宣布通过对台湾铁路管理局前局长张政源、交通部常务次长兼任台铁局前代理局长祁文中，以及台铁工务处前处长陈仲俊弹劾案，移送惩戒法院审理。罹难者家属感谢监委，并期盼惩戒法院能做出公允决定。

据台湾《中国时报》报道，弹劾案由指出，台湾行政院在2018年普悠玛出轨事故后提出“台铁总体检报告”所列各项改善事项，由交通部督导台铁局据以执行，但台铁局没有建立委外业务的稽查制度，未尽安全责任，且欠缺工地风险危害意识，漠视安全文化，甚至将这些总体检报告列管事项解除管制，是这次事故肇祸原因。

监委说，张政源时任台铁局长，负责指挥监督，有执行不力之失；祁文中同意解除台铁总体检列管事项，已有督导不周之实，且持续以交通部常务次长职务督导台铁局业务，显见怠于执行职务；陈仲俊时任台铁局工务处长，职司指挥监督所属花莲工务段之责，但提出解除列管建议的主办单位不可免责。

提案监委强调，张政源、祁文中及陈仲俊等人各项违失，终致发生重大死伤的行车事故，违失情节重大且明确，经审查委员星期二（9月6日）投票通过三人弹劾案，移送惩戒法院审理。

对于监院通过弹劾案，事故罹难者家属成立的团体“太鲁阁的眼泪”，感谢监委让家属在黑暗中看见一丝曙光，并相信正义终将到来。

台交通部说，面对此一悲剧，政府已深刻检讨，在人民期待下，正全力推动台铁组织与安全改革；若监察院对于事故过程仍有不清楚的地方，会请三名被弹劾者在惩戒法庭中详加说明。