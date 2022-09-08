万科董事会主席：市场好的时候不贪婪 不好的时候也不恐惧

万科董事会主席郁亮星期三（9月7日）说，在市场发生变化的时候，万科一直在做的是：市场特别好的时候不贪婪，特别不好的时候也不要恐惧。



根据澎湃新闻报道，郁亮在万科企业股份有限公司召开的2022年全国媒体交流会上说，多年来，万科的发展逻辑一直是八个字没变，就是“尊重常识、敬畏市场”，常识就是没有一个单边上扬的市场，当然也没有一个永远下跌，深不见底的市场。无论是单边上扬、单边下跌，都不可持续，这是常识，市场有高有低要有敬畏之心，“我们一直相信‘没有做完的生意，只有做不好的生意’，相信这个市场还是一个十万亿的市场。”

郁亮指出，在市场发生变化的时候，万科一直在做的是：市场特别好的时候不贪婪，特别不好的时候也不要恐惧。不能贪婪就是相信能力是最重要的，安全比增长更重要，能力比规模更重要。

针对今年6月股东大会上曾提到的“但凡有一丝微光，就应该当是光明所在，往前走”，郁亮称，微光就是不躺平，虽然市场在变化，万科基层的员工都没有选择躺平。“我们打工人，最主要有一门手艺，靠一门好手艺，可以做出好的东西出来，就一定可以活下去。我们再困难不能丢这个手艺，把手艺丢掉之后真的是没有什么机会。”

此外，在交流会上，据开发经营本部首席合伙人兼CEO张海介绍，万科在上海30年，实现交付住宅8万户，物业服务173个住区；办公入驻企业627家，商业客流日均13万人次，长租公寓品牌泊寓在住3900人，德英乐教育在校5200人，养老服务1200人。