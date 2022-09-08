瑞士就联合国新疆人权报告召见中国大使

瑞士政府星期三称，在联合国发布了等待已久的《新疆人权报告》后，瑞士召见了中国驻瑞士大使。

根据法新社报道，瑞士召见了中国大使，向他转达了瑞士政府对上述报告提及的有关新疆虐待情况的关切。

报道称，这份具有里程碑意义的报告是在联合国人权事务高级专员巴切莱特离任前最后一刻发布的。它详细列出了一系列在新疆发生的侵犯人权的行为，包括酷刑、强迫劳动和任意拘留，为维权组织、西方国家和流亡的维吾尔族社区长期以来提出的许多指控提供了证明。

该报告称，北京对新疆少数民族犯下“严重侵犯人权行为”，但没有称其为“种族灭绝”。美国自2021年1月以来一直使用“种族灭绝”一词，其他一些西方国家的立法机构也采用该词。

中国对这些指控进行强烈否认，并猛烈抨击上述报告，指责联合国成为“美国和西方的暴徒和帮凶”。

瑞士驻联合国大使劳博尔（Jurg Lauber）星期三在回应媒体时说，这份报告“质量非常好”。

他说:“报告的事实相当客观，调查结果也非常明确”，瑞士希望看到“中国落实报告中的建议”。

瑞士外交部强调，瑞士政府“经常就新疆少数民族和宗教少数群体的权利表达强烈关切”。

外交部还表示，他们确信，维护他们（新疆少数民族）的利益和尊重基本权利的最佳方式，是与北京进行关键的、建设性的对话沟通。

巴切莱特在星期三（8月31日）任期结束最后一刻发布了《新疆人权报告》。美国官方9月1日说，期待已久的联合国涉疆报告再次确认美方观点，中国境内存在对维吾尔族人实施种族灭绝的行为。

英国时任外交大臣、新任首相特拉斯同日在声明中说，英国将持续与国际伙伴合作，促进中国改变行为，立即停止在新疆的骇人侵犯人权事件。

中国常驻联合国日内瓦办事处代表团同日公布长达122页的回应报告，逐一驳斥报告提及的指控。中国代表团发言人刘玉印还指报告内容与巴切莱特在访华结束时发表的声明大相径庭，“暴露出高专办有些人对中国深刻的偏见和无知”。