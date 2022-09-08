中国民政部多举措治理天价彩礼等婚嫁陋习

中国民政部采取多项举措，治理天价彩礼等婚嫁陋习。

据中国央视新闻报道，中共中央宣传部星期四（9月8日）上午举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，会上介绍，民政部从自身职能出发，从2018年起，将婚俗改革纳入日程重点推进，并于2021年4月和9月，先后两批确定了32家全国婚俗改革实验区，地方也确立了一批实验区，主要举措有以下几个方面：

一是治理天价彩礼等婚嫁陋习。有的以案说法，加大对天价彩礼、大操大办等婚嫁陋习危害的宣传力度，营造社会氛围；有的简化、创新婚礼形式，以简约适度、“零彩礼”、集体婚礼等形式引领时代风尚；有的把抵制高价彩礼、铺张浪费等纳入村规民约、居民公约，对彩礼的标准、婚宴的标准、随礼标准、参加人数等做出规定。

二是倡导文明家风。采取内容丰富、形式多样、群众喜闻乐见的方式开展好家风、好家教、好家训进家庭、进社区、进村庄、进校园、进企业活动，用身边人、身边事宣传带动，感化邻里，和睦家庭。一些地区通过开展“家风银行”活动收集好家风家训，挖掘和弘扬优秀家风、家教、家训文化，开展“文明家庭”“好婆媳”活动，群众精神风貌得到了明显改观。

三是加强婚姻家庭辅导工作。各地依托婚姻登记机关向婚姻当事人宣传婚姻法律法规，进行婚前教育、夫妻矛盾调适，提高当事人维护婚姻家庭的综合能力，减少冲动离婚行为。目前，中国县级以上婚姻登记机关婚姻辅导室设置比例已达75%以上，离婚调解成功率大幅提升。