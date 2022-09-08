蔡英文会见美议员：盼与美签署避免双重课税协定

台湾总统蔡英文星期四（9月8日）说，期盼未来与美国签署避免双重课税协定，为彼此打造更好的投资环境。

据台湾《联合报》报道，蔡英文8日上午在总统府会见美国联邦众议院军事委员会“情报暨特种作战”小组副主席莫菲（Stephanie Murphy）率领的访问团。

蔡英文致词时说，从美国国会这一届会期以来，在总统府接待了许多美国好朋友，今天（8日）是最大的众议员访问团。在座议员横跨民主、共和两党，来自四个委员会，共同之处则是“台湾真挚的好朋友”。长期以来，大家非常关注台美关系以及台湾面对的挑战，无论是台湾的安全议题及国际参与，大家都透过提案连署等方式支持台湾。

蔡英文说，尤其去年5月台湾疫情严峻，为了让台湾纳入美国首波释出的疫苗名单，众议员巴尔以最快速度领衔62位跨党派议员致函国务卿布林肯，为台湾发声。在这当中，众议员凯希力、威尔森及凯茉可都一起加入连署，希望将台湾纳入名单，她要代表台湾人民再度表达感谢。这份来自美国国会的支持，让台湾取得更多疫苗对抗疫情，台美之间也透过相互捐赠口罩及疫苗促成善的循环，深化关系。

她强调，在中国大陆持续军演过后，美国国会特别组团来访，展现美国国会对台湾坚若磐石的支持。藉这个机会，她要告诉大家，台湾不会屈服于胁迫之下，更会捍卫民主制度方式，台湾也不会退缩，会更积极与民主伙伴深化合作，共同维护区域和平肯定。

蔡英文说，台湾会持续和美国一起努力建立更紧密的经贸关系，现在“台美21世纪贸易倡议”已经宣布将展开协商谈判，她期待也有信心透过这样的倡议和美国洽签高标准贸易协定，促成双方经贸发展，同时也希望未来和美国签署“避免双重课税协定”，为彼此打造更好的投资环境，希望大家支持。

她说，这几年来面对疫情挑战，台湾和美国相互扶持，合作的脚步也从来没有影响，再次感谢各位来访，让台美合作继续跨大脚步前进，期待在携手努力之下，台美关系有更丰硕的进展。

莫菲随后致词时说，“我们的代表团象征美国国会对台湾的坚若磐石承诺”，国会是美国政府同等重要的分支，有权利拟定法案及政策，而且不随着总统政权更迭而消失，而是持续传承下去。印证这一点最好的例子，就是《台湾关系法》，该法是国会在四十几年前通过，在《台湾关系法》之下，美台关系持续成长，蓬勃发展，双边关系也有愈来愈多紧密交流的机会。

莫菲说，提及深化美台关系，她在很多领域都看到合作的机会，国会应该呼吁让台湾更充分参与国际组织，台湾已经证明自己是国际社会负责任的成员，尤其是公卫议题，台湾应该在适当时机参与国家论坛。

莫菲说，美国国会现在能做的事，就是深化美台之间经济合作，尤其是推动拟定高标准的自由贸易协定，文化方面交流也非常重要，像是学术界、公民社会及政府之间的交流。她对美台关系发展前景很乐观，也乐见看到国会成员支持美台坚定关系。

由美国众议院军事委员会“情报暨特种作战”小组副主席莫菲率领的八人访问团，星期三（9月7日）飞抵台湾，展开三天访问行程。台湾外交部政务次长田中光7日晚间到桃园机场接机。

台湾外交部说，这是美国本届国会会期以来，访台规模最大的众议员访问团，访问团包括美国民主、共和两党的众议员。访问团在台期间除与蔡英文会面，也将拜会国家安全会议秘书长顾立雄，并接受外交部长吴钊燮款宴，以就台美关系、区域安全与经贸等议题交换意见。