中国核酸检测供应商反映收款难 担忧坏账风险加大

中国疫情持续升温，更多地方开展更大范围的全员核酸检测，但执行检测任务的核酸检测公司反映，最近很难按时获得付款。

据彭博社9月7日报道，其中一家大型核酸检测提供商、杭州迪安诊断技术集团股份有限公司称，一些未付账款被注销为坏账的风险越来越大。

这家公司说，随着客户结算周期延长，大规模检测正在耗尽他们的财力。

账款的规模正在迅速扩大。据计算，截至6月30日，八家大型上市病毒检测机构的应收账款合计增加141亿元人民币（下同，约28亿新元），同比增长73%。在这些公司中，增幅最大的是兰卫医学，达到189%。

报道指出，付款的延迟凸显出中国严格防疫策略带来的财务、经济和社会成本在不断上升。随着各省病例的增多，中国越来越多地动用大规模检测与全市性封控双管齐下的手段来防控疫情。即使是在北京和上海等没有封城的城市，居民也需要每三天进行一次核酸检测，才能使用公共设施或上班。

报道分析称，负责承担大规模检测成本的地方政府正面临压力。商业活动下降影响了财政收入，而与疫情相关的支出正在增加。除了检测外，这些支出还包括建设隔离中心和向遭受重创的行业提供补贴。

“一个可能的原因是，由于后来的意外封控，年初的核酸检测预算可能被低估了，”彭博行业研究一名卫生行业分析师表示，“这可能导致对试剂生产商的付款延迟。”

在最新的财报中，检测服务提供商将不断增长的应收账款规模列为他们最关切的问题之一。

根据上半年业绩报告，迪安诊断应收账款为107亿元人民币，高于上年同期的54亿元，该公司称应收账款数量增加“有可能存在坏账风险”。

金域医学在半年度报告中警告，部分地区的核酸检测费用结算可能存在延期，而疫情持续可能加剧部分民营医疗机构和诊所经营不善，从而带来坏账风险。

润达医疗也将应收账款的增长列为公司面临的主要风险之一。该公司在其业绩报告中表示，客户应收账款结算周期延长，公司面临应收账款汇款压力进一步增大的可能性。

这个问题已经波及到投资市场。兰卫医学股价跌至接近3月份以来最低水平。根据其财务报表，该公司将其经营活动净现金流为负归因于大筛查核酸检测业务回款期较长。迪安诊断已从5月份高点下跌15%。金域医学本周收于两年多低点。

