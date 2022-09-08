美F35战机违规使用中国制合金被令暂停交付

美国五角大楼发现洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）生产的新一批F35隐形战机涡轮机泵中的磁铁，违规使用中国制合金，下令对方暂停交付。

据彭博社报道，美国国防部发言人戈梅尔（Russell Goemaere）在电邮中说，“F-35项目办公室暂停接受新的F-35战机，以确保其符合与特殊金属有关的国防法规”。

他强调，此次暂停交付“不会干扰已经交付给美国军方和海外合作伙伴的F-35战机的运行，因为磁铁不会传输讯息或损害飞机的完整性，且不存在性能、质量、安全或风险等问题”。

戈梅尔说，“该问题一经发现”，F-35项目办公室“就找到了可用于未来涡轮机合金材料的替代品”。此次暂停交付F-35战机只是出于预防性考虑。

洛克希德·马丁公司在声明中说，“我们正与合作伙伴和国防部合作，以确保供应链内的合约合规”，F-35战机仍可安全飞行，“我们正与国防部合作、尽快解决问题以恢复交付”。

美国国防合约管理局和F-35项目办公室引用美国法律和五角大楼购置条规，指在国防联邦购置条规下，严禁使用“某些国家”生产的特制金属或合金。这些国家包括中国、伊朗、朝鲜和俄罗斯。美国国防合约管理局在8月19日向F-35项目办公室通报上述违规情况。