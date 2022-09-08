香港工地致命意外 李家超：深入调查将按法追责

香港秀茂坪安达臣道一处建筑楼盘星期三（9月7日）发生天秤倒塌工业意外，造成三死六伤，特首李家超说，港府将按法律追究责任，劳工处及警方也会深入调查。

综合香港《明报》《星岛日报》等报道，李家超星期四（9月8日）在会见记者时说，香港劳工处及警方将分别展开调查，其中劳工处将调查事故成因及责任谁属，也会邀请专家作全面调查；重案组除调查事故成因，也会作全面死因调查报告，之后将向死因裁判官提交报告，以决定是否需要召开死因研讯，若发现事故中有人涉及疏忽，将展开刑事调查。

据了解，香港警方高度重视秀茂坪楼盘天秤工业意外，相关死因调查已经交由东九龙总区重案组负责。星期四（9月8日）早上11时许，十多名东九龙总区重案组探员联同其他部门到现场作搜证及调查。

李家超说，港府将确保家属获得应有的赔偿，也已决定提升《职业安全及健康条例》的刑罚，包括将严重违条例的刑罚由最高罚款50万港元（约8万9504新元）提升至1000万港元，以及由目前判监六个月提升至最高两年，希望立法会尽快通过相关草案。

李家超7日称，劳工及福利局局长已向他汇报情况，劳工处会对事件展开全面调查，并展开行动巡查全港其他使用天秤的楼盘，确保符合安全规定，尤其留意天秤的竖立及支承是否稳固及有足够强度。

李家超对死者家属致以慰问，希望伤者早日康复，社会福利署将为他们提供适切协助，包括情绪支援、辅导及经济援助等。

香港政务司司长陈国基也在社交媒体说，意外造成三死六伤，令人非常痛心。他说：“人命关天，尤其对于走在前线的建造业而言，职安健全至关重要，工业意外一宗都嫌多。劳工处已即时就涉事楼盘发出‘暂时停工通知书’、联同警方等相关部门展开全面调查，并巡查其他设有天秤的楼盘，而社会福利署会向死者家属和伤者提供适切协助。我在此对死者的家属致以深切慰问，并祝愿伤者能够早日康复。”

香港劳工及福利局长孙玉菡7日说，不排除意外因天秤基座出现问题，劳工处已向楼盘发出暂时停工通知书，并会巡查全港其他楼盘的天秤。