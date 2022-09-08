四川地震已造成82人死亡 震区局地将有大雨

四川甘孜州泸定县星期一（9月5日）发生6.8级地震， 伤亡人数进一步上升。截至星期四（9月8日）8时，地震已造成82人死亡，35人失联，270多人受伤。同时，气象预报显示，泸定震区局地将有大雨，需警惕防次生灾害。

综合央视新闻客户端和中国天气网报道，地震造成甘孜州泸定县46人死亡，雅安市石棉县36人死亡，受伤人员中，危重伤4人、重伤62人。

中国国家卫健委称，国家级重症专家组和紧急医学救援队已深入灾区指导伤员救治，按照集中患者、集中专家、集中资源和集中救治原则，将重症伤员全部集中收治到高水平医院，国家级重症专家组驻点指导，四川大学华西医院10多位学科权威专家团队开展5G远程会诊，尽最大努力提升救治效果。

卫健委同时还制定了《地震灾区新冠肺炎疫情工作方案》，防疫专家深入一线指导地震灾区落实疫情防控措施，严防灾情、疫情叠加。各项灾后救治和防疫工作持续推进。

四川省安办发布了《四川省安全生产委员会办公室关于做好泸定县6.8级地震后安全生产有关工作的紧急通知》要求全力救治地震受伤人员，各地各有关部门要督促指导各有关企业、在建工地认真清理核实本企业和作业现场的受伤人员，全力做好伤员救治，尽量减少人员伤亡和财产损失。

《通知》还提出，严把企业灾后复工复产关，各地各有关部门要认真落实安全生产各方责任，严格按照“促一方发展、保一方平安”和“三管三必须”的要求，切实制定灾后企业复工复产工作方案，严把企业安全复工复产关；涉灾企业要严格按照灾后复工复产的要求，组织专家进行验收，经验收合格后，方可恢复生产作业。

此外，四川星期四到星期五大部阴天间多云有阵雨或雷雨，其中，四川泸定震区也将普遍有中雨现身，局地有大雨。

四川泸定震区星期四到星期五早晨雨势依然较明显，普遍可达中雨量级，局地大雨，并伴有雷电活动。由于震后地质条件本来就很脆弱，再叠加降雨影响可能导致滑坡、泥石流等，救援人员和灾区群众需警惕降雨可能引发的各类次生灾害。