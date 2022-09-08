中国外交部驻港公署：以新闻自由为名行破坏香港法治之实注定失败

针对香港外国记者会（FCC）和一小撮西方反华政客污蔑抹黑香港警方对香港记者协会个别人员依法采取的行动、妄图干预香港法治，中国外交部驻港公署表达强烈不满和坚决反对。

据中国外交部驻港公署星期四（9月8日）官网消息，公署发言人说，香港是法治社会，有法必依，违法必究。香港基本法和国安法明确保护香港居民依法享有的各项权利自由，包括言论和新闻自由。但世界上没有绝对的、凌驾于法律之上的自由，记者身份更不是为所欲为、逍遥法外的特赦令。任何媒体记者在香港特区从事新闻工作，必须严格遵守香港特区法律，任何人都不能顶着新闻记者的头衔干犯破坏社会稳定的勾当。

发言人指出，FCC和个别西方政客罔顾事实、不分是非，利用一切机会攻击特区政府，为反中乱港分子撑腰张目，充分暴露其以新闻自由为名、行干预特区法治之实的卑劣行径，充分暴露其乱港祸港的险恶用心，其图谋注定不会得逞。

发言人强调，香港正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，任何外部势力的无理聒噪和无耻行径都无法阻挡“一国两制”行稳致远的历史大势。中方敦促FCC和个别西方政客认清现实，摆正位置，悬崖勒马，切实尊重特区法治，立即停止以任何理由干预香港事务和中国内政，不要在错误的道路上越走越远。

香港记者协会主席陈朗升星期三（9月7日）在采访元朗朗屏邨业主大会前，涉阻碍警方执行任务被捕。

香港警方7日证实拘捕并扣查41岁陈姓男子，指他涉“妨碍警务人员执行职务”及“在公众地方行为不检”。警方随后称，被捕陈姓男子7日晚间获准保释，须于9月下旬向警方报到。

香港外国记者会7日晚间发声明称，关注陈朗升被捕一事，并说陈朗升是香港新闻界著名领袖，强烈敦促当局处理陈朗升案件时须具透明度。