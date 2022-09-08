访台法国议员：台湾在印太扮演不可或缺角色

法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发（Cyril Pellevat）率领访问团星期四（9月8日）到访台湾立法院时强调，台湾在印太地区扮演不可或缺的角色。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，贝勒发8日在台立院致词时说，这是他第三度来台参访，以表达对台的支持，尤其是台法之间有着共同利益。法台双方可以有更多发展，例如在新科技、半导体方面继续合作，也可在打击假讯息等领域开展合作。

贝勒发说，随着近来台海局势的升温，也让他们了解到这次访台的重要性。法国非常重视台海的稳定，未来也会继续支持台湾。

被问及此次访台是否收到中国大陆的威胁，贝勒发说，没有收到来自使馆或媒体的威胁讯息，但在社交网站上确实有些评论。

台湾立法院长游锡堃致词时说，法国今年2月发表的新印太战略报告中，称台湾是经贸策略上的“关键伙伴”，并在许多国际场合关注台海安全。法国是继美国之后，第一个驳斥中国大陆宣称拥有台湾海峡主权、公开声援台湾、重申印太航行自由的欧洲国家。

游锡堃指出，法国是一个爱好民主自由与和平的国际强国，非常关切太平洋地区的稳定与安全，在印太地区有逾百万法国侨民及8000名驻军，常派遣机舰巡弋，捍卫公海航行自由，是印太安全不可或缺的重要力量。

游锡堃说，法国不仅关注太平洋地区安全，在本区域中具有极大的影响力，法国更是太平洋国家之一员，台湾将与法国坚定站在一起，共同守护自由民主的普世价值及印太地区的和平与稳定。