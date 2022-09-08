退休10年的武汉原副市长袁善腊被开除党籍

据湖北省纪委监委消息，经湖北省委批准，湖北省纪委监委对武汉市政府原党组副书记、副市长袁善腊严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予袁善腊开除中共党籍处分。



根据中央纪委国家监委网站星期三（9月7日）发布的通报，经查，袁善腊丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚，与他人串供堵口，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，由他人支付其私人宴请费用；违背组织原则，瞒报个人有关事项；为官不廉，家风不正，利用职权或者职务上的影响力，为亲属谋取利益；利用职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为他人在土地开发、公司经营等方面谋取利益，利用“影子公司”通过特定关系人非法收受巨额财物，大搞“期权腐败”“隐形腐败”。

通报称，袁善腊严重违反中共政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经湖北省纪委常委会会议研究并报湖北省委批准，决定给予袁善腊开除中共党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

官方简历显示，今年68岁的袁善腊曾任武汉市政府副秘书长、武汉市东湖新技术开发区管委会主任、党工委书记，武汉市政府副市长，武汉市委常委、市政府常务副市长、党组副书记等，在2012年1月提前退休。

在退休前几个月，时任武汉市委常委、常务副市长的袁善腊在2011年9月曾被湖北民营企业东星集团公开举报。

当时还在狱中服刑的湖北东星集团总裁兰世立委托其侄女也是其助理的兰剑敏在北京举行发布会，以“六大罪状”控告袁善腊“收受贿赂”、“包养情人”、“挪用公款”、“放高利贷”、“纵容黑社会违法”等，控告状末尾还罗列了可提供给媒体的“为袁善腊儿子购买机票凭证、交押金的签证保险金”等20项证据的目录。

控告状还直指袁善腊是2009年民航中南局据武汉市政府一纸公函勒令东星航空停飞以及兰世立入狱的“幕后推手”。

不过，湖北省纪委监察厅同年12月就兰世立举报袁善腊问题作出回应称，调查结果证实，袁善腊不存在兰世立举报的违纪违法问题。

