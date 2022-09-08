融创称清盘呈请是“单个债权人的激进行为”

对于被提交清盘呈请一事，房地产开发商融创中国回应称，这是“单个债权人的激进行为”。

据澎湃新闻报道，香港高等法院星期三（9月7日）的公告显示，一项针对融创中国的清盘呈请被提交到香港特区高等法院，发起人为自然人“Chen Huaijun”（陈淮军），案件聆讯时间拟定于2022年11月16日上午9点30分。

据记者了解，向融创中国提出清盘呈请的陈淮军为安徽金大地房屋开发有限公司总经理。

对此，融创中国方面回应称，本次清盘行为是“单个债权人的激进行为”，该债权人持有金额占比极小。针对其未通过信托行而直接发起清盘呈请的法律有效性，也有待论证和法院聆讯，公司将采取一切措施抗辩。此清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。

融创还称，现阶段已开始与债权人小组顾问积极沟通初步重组方案，目前很大部分债权人对公司通过债务重组表示支持，公司计划在2022年年内对外公布重组方案。公司将继续努力维持经营稳定，以实现债权人尽快以最大幅度回收债权。

所谓“清盘”，是指公司的生产运作停止，所有资产短期内出售，变回现金，按先后次序偿还或分派给未付的债项，之后按法律程序宣布公司解散的一连串过程。一般来说，在发生债券违约的情况下，债权人为保护自身利益，有权向法院呈请清盘。根据香港相关法律，任何一个债权人都可以呈请清盘。这种情况下，一般公司会做一些抗辩，比如提出异议，不同意清盘等等。法院必须要给予被呈请清盘方答辩的机会，在这个过程中也不排除双方可能会达成某些协议。如果清盘申请通过，法院会发出强制清盘令，颁令公司变卖资产以偿还债务、分配剩余财产等。

融创目前深陷债务危机，此前披露的今年前八个月销售情况显示，融创中国的累计合同销售金额同比下降约67.57%。

截至目前，融创中国还未披露2021年的经审核的年报情况，也没有公告披露预计公布2021年年报情况的时间。