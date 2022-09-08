中国规定9月10日至10月31日乘飞机高铁需48小时核酸证明

中国国家卫生健康委疾控局副局长吴良有星期四（9月8日）说，从9月10日起到10月31日，旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具，同时他也倡导群众十一国庆假期在本地过节。

根据中国新闻网报道，吴良有在国务院联防联控机制新闻发布会上说，当前，全球冠病疫情仍处于高位，奥密克戎变异株已成为主要流行株，中国外防输入压力持续增大。国内本土疫情仍呈现多点散发、多地频发的态势，中秋、国庆假期临近，人员流动性增加，加大了疫情传播的风险，防控形势严峻复杂。

吴良有说，为确保中秋、国庆前后不发生本土规模性疫情，最大限度减少对生产生活的影响，让民众度过一个健康、平安、祥和的假期，按照国务院联防联控机制工作部署，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚持科学精准从严从紧做好疫情防控，在全面落实第九版防控方案的基础上，强化优化了一系列防控政策措施。

一是倡导广大群众国庆假期在本地过节。尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。

二是旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。

三是推广“落地检”。按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，跨省流动人员抵达目的地后，积极配合当地完成“落地检”。

四是重点场所和机构查验有效核酸检测阴性证明。入住宾馆、酒店和进入旅游景区等人流密集场所时，要查验健康码和72小时内的核酸检测阴性证明，从外省份返回的建筑工地人员要查验48小时内的核酸检测阴性证明。

五是减少不必要的聚集性活动。非必要不举办培训、会展、文艺演出等大型聚集性活动。确需举办的，落实防控措施，参加活动人员需扫码登记、查验48小时内核酸检测阴性证明。提倡群众从简举办婚丧嫁娶，尽量减少人员数量。陆路抵边县（市、区、旗）避免举行大规模人员聚集性活动。

吴良有说，国庆假期及前后的防控措施执行时间为9月10日起到10月31日止。后续将根据疫情形势和防控工作需要，进一步优化完善相关措施。