中国商务部：美对华关税不利于中美和整个世界

针对有消息称美国总统拜登再次推迟对中国产品加征关税作出决定，并转而寻求其他方式援助企业，中国商务部发言人束珏婷星期四（9月8日）回应说，中国始终认为，美对华301关税措施不利于中美两国，不利于整个世界。

束珏婷还说，在当前高通胀形势下，美方决定延长对华加征关税，势必使众多美国企业和消费者承受更大损失。

据彭博社引述知情人士说，拜登推迟就特朗普时期对中国进口产品加征的关税作出决定。美国贸易代表办公室（USTR）上星期五还宣布了一项关税评估，将帮助企业减轻关税压力，企业可就某项关税是否损害美国的就业或竞争力提出反馈意见。

美国前总统特朗普在任时称，为应对中国的不公平经贸行为，以1974年贸易法的第301条款，在2018年和2019年，对价值约3000亿美元（约4125亿新元）的中国对美出口商品，施加了最高达25%的关税，这些中国商品包括从自行车、蓝牙设备到服装等消费品。有关关税原本将于7月6日到期。

拜登曾在今年5月10日于白宫发表讲话时提到，正讨论取消对中国的贸易关税，以应对国内通胀压力。美国媒体此前预计拜登会在到期前作出取消关税的决定。

然而，白宫数月以来一直就是否取消部分对中国进口商品加征的关税犹豫不决。美国商务部长雷蒙多和美国财政部长耶伦等内阁成员认为，有限度的削减关税将使购买中国产品的美国企业和消费者受益。

美国劳工团体则反对取消关税，认为征收关税保护了国内制造商，鼓励他们在国内投资。USTR9月2日发声明说，超过350家企业要求政府维持对华关税。美国贸易代表戴琪也认为，征收关税能够为对抗中国提供筹码。

