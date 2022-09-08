中国外交部：将续同包括俄罗斯在内的国际社会共促世界多极化

针对俄罗斯总统普京在东方经济论坛上称，当今国际关系体系发生不可逆转的结构性变化，包括亚太地区在内的新兴国家作用显著增强，中国外交部发言人毛宁星期四（9月8日）回应说，中国和俄罗斯作为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家代表，始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中国将继续同包括俄方在内的国际社会一道，共同促进世界多极化。

有记者在星期四的中国外交部例行记者会上提问称，普京7日在东方经济论坛上称，当今国际关系体系发生不可逆转的结构性变化，包括亚太地区在内的新兴国家作用显著增强，西方国家的制裁已经取代了冠病疫情，成为全球最大的威胁。为了阻挡历史进程发展，美国不惜破坏百年来确立的金融货币等国际经济秩序支柱，按自己的意图塑造于己有利的规则。发言人对此有何评论？

毛宁回应说，中国和俄罗斯作为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家代表，始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定践行真正的多边主义，始终致力于推动疫情背景下的世界经济复苏。

毛宁指出，与此形成鲜明对比的是，个别国家罔顾《联合国宪章》宗旨及国际法准则，动辄对其他国家实施非法的单边制裁，严重冲击世界政治经济秩序和国际治理体系。

毛宁说：“中方将继续同包括俄方在内的国际社会一道，共同促进世界多极化，经济全球化和国际关系民主化。我们将为推动构建新型国际关系和人类命运共同体作出积极贡献。”