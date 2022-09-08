香港疫苗通行证9月30日起涵盖5岁至11岁儿童

香港冠病疫苗通行证从9月30日起，将涵盖5岁至11岁儿童。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，香港医务卫生局副局长李夏茵星期四（9月8日）在疫情记者会上，公布儿童疫苗通行证安排。

李夏茵宣布，全港疫苗通行证将降低门槛，从9月30日（星期五）起涵盖5岁至11岁儿童。5岁至11岁儿童疫苗通行证将分两阶段推行。

据李夏茵介绍，从9月30日，5岁至11岁儿童必须至少接种一剂疫苗，方符合通行证要求进入指定处所。如果第一剂疫苗接种超过三个月，则必须完成第二剂接种才可继续使用通行证。从11月30日开始，5岁至11岁儿童必须统一完成接种两剂疫苗，才能符合通行证要求进入指定处所。

香港公务员事务局局长杨何蓓茵说，因应疫苗通行证适用年龄将降至5岁至11岁，港府星期五（9月9日）起增加5岁至11儿童接种复必泰疫苗的名额，并即时可在网上预约。

此外，港府也调整12岁或以上人士使用疫苗通行证的安排，也分两个阶段推行。第一阶段从9月30日起实行，12岁或以上人士第二剂与第三剂疫苗间距由六个月缩短至五个月，换言之五个月内接种第二剂疫苗，疫苗通行证仍然有效；第二阶段从11月30日起推行，所有12岁或以上人士均须接种三剂疫苗，才可以使用疫苗通行证。

香港卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣在记者会上通报，香港8日新增1万1091起确诊个案，包括181起输入个案，新增12起死亡病例，其中11起死亡个案由医管局呈报。学校呈报1356起个案，涉及777所学校，24所学校因为有个别班级暴疫需停课一周。