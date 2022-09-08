下午察：杨丞琳陷入选举漩涡？

台湾艺人杨丞琳的“海鲜奢侈论”，最近把她推上台湾舆论的风口浪尖，还让她陷入各政党的选举漩涡中。
浙江卫视7月3日播出的《还有诗和远方》节目中，杨丞琳在品尝豆腐鱼时，被中国大陆作家麦家问道：“台湾人怎么没吃过豆腐鱼？”杨丞琳回应说：“其实我在台湾没吃过什么海鲜，早年家里的经济压力挺大的，其实吃海鲜是奢侈的在那儿。”
杨丞琳还说：“我在台北长大，但是我是广东人，然后我先生（李荣浩）是蚌埠人……我来这节目也是很想跟文化圈多交流，觉得可以提升很多，然后学到很多智慧，因为小时候书真的读不多，真的太早就出来工作了。”
在一个小时左右的节目中，这段不到一分钟的对话，被当成节目精华在网上“疯狂刷版”。可能杨丞琳自己也没料到，自己谈到的在台经历，竟在节目播出两个月后成了她的困扰。
这段视频最近在网上流传开，不少台湾网民认为，杨丞琳的这番言论抹黑了台湾渔业，台湾四面环海，吃海鲜本来就不是奢侈的事情，因此怀疑杨丞琳刻意制造台湾经济条件差的印象。许多台湾网民还在社交媒体贴出各式各样海鲜料理的照片，暗讽杨丞琳的“海鲜奢侈论”。
不过，也有网民替杨丞琳喊冤，称每个人经济能力不同，吃海鲜奢不奢侈，本来就有不一样的衡量标准，且杨丞琳只是在讲述个人经历，没有必要上纲到两岸争议，刻意断章取义带风向、引众怒。
随着争议持续延烧，台湾内政部的一张宣传图，把原本两派网民间的论战推升至政党间的口水战，让杨丞琳陷入选举漩涡中。
笑死……
台湾内政部星期二（9月6日）在面簿发布一张反诈骗宣传图，当中以填空题的方式，利用七个“笑死”句型对各类诈骗手段进行反讽，教民众如何应对诈骗，如“笑死，竟然有人自称美国将军要来台湾结婚”“笑死，竟然有人说去柬埔寨一个月可以赚8万”等。而宣传图的最后一句是，“笑死，竟然有人说在台湾吃海鲜很奢侈”。
这张似乎是在暗讽杨丞琳“海鲜奢侈论”的宣传图发布后，原本一面倒批评杨丞琳的网民，转而把矛头指向台湾内政部，认为这是“低水准的霸凌行为”，政府机构不应利用公共资源带头霸凌台湾同胞。
有网民还以“笑死”句型暗讽内政部的宣传图：“笑死，我的纳税钱拿来养这种政府”“笑死，竟然有人说台湾有行政中立”“笑死，内政部竟为一个明星断章取义”等。
台湾各个在野党更没有放过这个机会，集中炮轰内政部“带头霸凌”的举动。
国民党立委李贵敏星期三（9月7日）直批，救助贫困人家的孩子是内政部的责任，内政部却去管艺人的言论、认同和忠诚度，还用“笑死”羞辱当事人。民众党主席、台北市长柯文哲也称，不要在自己同胞里制造敌人，台湾有更重要的事情要应付。在内政部“翻车”后，柯文哲还讽刺称“所以现在真的就‘笑死’了”。时代力量更要求台湾内政部长徐国勇为不当宣传图出面道歉。
在宣传图发出后隔天，徐国勇曾表态支持制作贴图的面簿编辑，称这不是在骂台湾人，是在宣导反诈骗，不要随着中国大陆打击台湾。他还强调，台湾人不会吃不起海鲜，大陆用这种方式诋毁台湾经济，所以小编用年轻人的创意来宣导反诈骗，“我支持他们”。
不过，台湾内政部还是在星期三晚上删除了引起争议的第七句，保留其余六句。台湾内政部称，第七句引用了时下网络讨论度高的句子，没有揶揄任何人之意，但贴图发出后引起关注和各方诠释，并非发想本意，为了不让议题失焦，才决定删除该句。
但这张宣传图，终究还是打响了台湾各政党的口水战，宣导反诈骗的本意似乎变了味，反而把杨丞琳的“海鲜奢侈论”送上风口浪尖。
民进党“围杨救陈”？
杨丞琳参加的《还有诗和远方》节目早在7月3日就播出，但“海鲜奢侈论”直到两个月后才被拿出来讨论，如此耐人寻味的时间点也被蓝营人士质疑，挑起争议的源头并非台湾网民，而是“民进党中央厨房的操作”，目的是“围杨救陈”。
国民党立委李德维认为，民进党挑起杨丞琳的争议打“抗中牌”，转移民进党籍台北市长参选人陈时中“偷窥影片”争议的焦点。
上星期六（9月3日），陈时中上传一个视频，宣传要把所有台湾公厕马桶换成免治马桶的政见。不过，视频中，陈时中在厕所隔间旁一边提供免治马桶给上厕所的男子，一边望着那名男子。这个视频非但没有达到宣传政见的效果，还引来“恶心”“性骚扰”等批评，冲击了民进党在台北市的选情。
在新北前市长林智坚被爆论文抄袭后，民进党今年底的“九合一”选举选情受挫，加上这时候发生陈时中的免治马桶争议，让民进党更加着急。有分析因此认为，杨丞琳只是成了民进党围魏救赵的牺牲者。
台北市议员徐巧芯星期一（9月5日）曝光的陈时中竞选团队中，就包括了徐国勇的女儿徐慧娟。台湾媒体人“逆风的乌鸦”因此认为，内政部的“笑死”宣传图并非突发事件，“这篇文就是为了炒作杨丞琳发的，要说这是为了帮陈时中助选，当然很合理”。
而陈时中星期四在节目上回应整起争议说，公众人物十分辛苦，容易被扭曲，甚至百口莫辩，更提醒台湾人要将心比心。
失语地跌入选举漩涡
杨丞琳早年长期在台湾发展，以“可爱教主”形象广受两岸、新马等地的华人喜爱，也唱出《暧昧》等不少脍炙人口的歌曲。杨丞琳后来更跨足影视圈，成为影视歌三栖艺人。
2019年她与中国大陆歌手李荣浩结婚后，事业重心就从台湾转向大陆，近期还频繁参演大陆综艺节目，包括在《声声如夏花》中担任主播经理人、在舞蹈节目《沸腾校园》担任辅导员等。
近年来两岸关系紧张，在大陆耕耘的台湾艺人，很容易陷入身份认同的争议，有时是在大陆一边被炮轰，有时则是在对岸成为众矢之的。艺人得谨慎对待自己的政治立场，做出符合市场的正确选择；他们有时也会被影视机构突出某种身份，传达特定的政治理念。
不过，也并非每一次政治上的表态都会掀起轩然大波。今年7月美国众议院议长佩洛西访台时，杨丞琳也曾在微博上转发央视新闻的“只有一个中国”帖文，但在当时并没有掀起波澜，更没有像这次一样在台湾被卷入政党口水战。
这场“海鲜奢侈论”风波，到底是因为杨丞琳的言论点燃了台湾网民的怒火，还是因为她被政治人物裹挟，陷入台湾选举漩涡，明眼人都看得出来。但在“抗中保台”的氛围下，这场风波终究还是成功转移了台湾舆论的注意力。