下午察：杨丞琳陷入选举漩涡？

台湾艺人杨丞琳的“海鲜奢侈论”，最近把她推上台湾舆论的风口浪尖，还让她陷入各政党的选举漩涡中。

浙江卫视7月3日播出的《还有诗和远方》节目中，杨丞琳在品尝豆腐鱼时，被中国大陆作家麦家问道：“台湾人怎么没吃过豆腐鱼？”杨丞琳回应说：“其实我在台湾没吃过什么海鲜，早年家里的经济压力挺大的，其实吃海鲜是奢侈的在那儿。”

杨丞琳还说：“我在台北长大，但是我是广东人，然后我先生（李荣浩）是蚌埠人……我来这节目也是很想跟文化圈多交流，觉得可以提升很多，然后学到很多智慧，因为小时候书真的读不多，真的太早就出来工作了。”

在一个小时左右的节目中，这段不到一分钟的对话，被当成节目精华在网上“疯狂刷版”。可能杨丞琳自己也没料到，自己谈到的在台经历，竟在节目播出两个月后成了她的困扰。

这段视频最近在网上流传开，不少台湾网民认为，杨丞琳的这番言论抹黑了台湾渔业，台湾四面环海，吃海鲜本来就不是奢侈的事情，因此怀疑杨丞琳刻意制造台湾经济条件差的印象。许多台湾网民还在社交媒体贴出各式各样海鲜料理的照片，暗讽杨丞琳的“海鲜奢侈论”。

有网民还翻出杨丞琳以前吃海鲜的照片，来讽刺“海鲜奢侈论”。（互联网）

不过，也有网民替杨丞琳喊冤，称每个人经济能力不同，吃海鲜奢不奢侈，本来就有不一样的衡量标准，且杨丞琳只是在讲述个人经历，没有必要上纲到两岸争议，刻意断章取义带风向、引众怒。

随着争议持续延烧，台湾内政部的一张宣传图，把原本两派网民间的论战推升至政党间的口水战，让杨丞琳陷入选举漩涡中。

笑死……

台湾内政部星期二（9月6日）在面簿发布一张反诈骗宣传图，当中以填空题的方式，利用七个“笑死”句型对各类诈骗手段进行反讽，教民众如何应对诈骗，如“笑死，竟然有人自称美国将军要来台湾结婚”“笑死，竟然有人说去柬埔寨一个月可以赚8万”等。而宣传图的最后一句是，“笑死，竟然有人说在台湾吃海鲜很奢侈”。

台湾内政部星期二首次发布的反诈骗宣传图，最后一句是“笑死，竟然有人说在台湾吃海鲜很奢侈”，似乎是在讽刺杨丞琳的“海鲜奢侈论”，引来各方的批评。（互联网）

这张似乎是在暗讽杨丞琳“海鲜奢侈论”的宣传图发布后，原本一面倒批评杨丞琳的网民，转而把矛头指向台湾内政部，认为这是“低水准的霸凌行为”，政府机构不应利用公共资源带头霸凌台湾同胞。

有网民还以“笑死”句型暗讽内政部的宣传图：“笑死，我的纳税钱拿来养这种政府”“笑死，竟然有人说台湾有行政中立”“笑死，内政部竟为一个明星断章取义”等。

台湾各个在野党更没有放过这个机会，集中炮轰内政部“带头霸凌”的举动。

国民党立委李贵敏星期三（9月7日）直批，救助贫困人家的孩子是内政部的责任，内政部却去管艺人的言论、认同和忠诚度，还用“笑死”羞辱当事人。民众党主席、台北市长柯文哲也称，不要在自己同胞里制造敌人，台湾有更重要的事情要应付。在内政部“翻车”后，柯文哲还讽刺称“所以现在真的就‘笑死’了”。时代力量更要求台湾内政部长徐国勇为不当宣传图出面道歉。

在宣传图发出后隔天，徐国勇曾表态支持制作贴图的面簿编辑，称这不是在骂台湾人，是在宣导反诈骗，不要随着中国大陆打击台湾。他还强调，台湾人不会吃不起海鲜，大陆用这种方式诋毁台湾经济，所以小编用年轻人的创意来宣导反诈骗，“我支持他们”。

不过，台湾内政部还是在星期三晚上删除了引起争议的第七句，保留其余六句。台湾内政部称，第七句引用了时下网络讨论度高的句子，没有揶揄任何人之意，但贴图发出后引起关注和各方诠释，并非发想本意，为了不让议题失焦，才决定删除该句。

在反诈骗宣传图引发争议后，台湾内政部星期三晚第二次发布的宣传图将原本引发争议的句子删除，保留其余六句。（台湾内政部面簿）

但这张宣传图，终究还是打响了台湾各政党的口水战，宣导反诈骗的本意似乎变了味，反而把杨丞琳的“海鲜奢侈论”送上风口浪尖。

民进党“围杨救陈”？

杨丞琳参加的《还有诗和远方》节目早在7月3日就播出，但“海鲜奢侈论”直到两个月后才被拿出来讨论，如此耐人寻味的时间点也被蓝营人士质疑，挑起争议的源头并非台湾网民，而是“民进党中央厨房的操作”，目的是“围杨救陈”。

国民党立委李德维认为，民进党挑起杨丞琳的争议打“抗中牌”，转移民进党籍台北市长参选人陈时中“偷窥影片”争议的焦点。

上星期六（9月3日），陈时中上传一个视频，宣传要把所有台湾公厕马桶换成免治马桶的政见。不过，视频中，陈时中在厕所隔间旁一边提供免治马桶给上厕所的男子，一边望着那名男子。这个视频非但没有达到宣传政见的效果，还引来“恶心”“性骚扰”等批评，冲击了民进党在台北市的选情。

陈时中在政见宣传影片中的出场方式被外界批评“把恶心当有趣”。（互联网）

在新北前市长林智坚被爆论文抄袭后，民进党今年底的“九合一”选举选情受挫，加上这时候发生陈时中的免治马桶争议，让民进党更加着急。有分析因此认为，杨丞琳只是成了民进党围魏救赵的牺牲者。

台北市议员徐巧芯星期一（9月5日）曝光的陈时中竞选团队中，就包括了徐国勇的女儿徐慧娟。台湾媒体人“逆风的乌鸦”因此认为，内政部的“笑死”宣传图并非突发事件，“这篇文就是为了炒作杨丞琳发的，要说这是为了帮陈时中助选，当然很合理”。

而陈时中星期四在节目上回应整起争议说，公众人物十分辛苦，容易被扭曲，甚至百口莫辩，更提醒台湾人要将心比心。

失语地跌入选举漩涡

杨丞琳早年长期在台湾发展，以“可爱教主”形象广受两岸、新马等地的华人喜爱，也唱出《暧昧》等不少脍炙人口的歌曲。杨丞琳后来更跨足影视圈，成为影视歌三栖艺人。

2019年她与中国大陆歌手李荣浩结婚后，事业重心就从台湾转向大陆，近期还频繁参演大陆综艺节目，包括在《声声如夏花》中担任主播经理人、在舞蹈节目《沸腾校园》担任辅导员等。

杨丞琳（左）2019年与李荣浩结婚后，事业重心就从台湾移向中国大陆。图为杨丞琳和李荣浩的结婚照。（互联网）

近年来两岸关系紧张，在大陆耕耘的台湾艺人，很容易陷入身份认同的争议，有时是在大陆一边被炮轰，有时则是在对岸成为众矢之的。艺人得谨慎对待自己的政治立场，做出符合市场的正确选择；他们有时也会被影视机构突出某种身份，传达特定的政治理念。

不过，也并非每一次政治上的表态都会掀起轩然大波。今年7月美国众议院议长佩洛西访台时，杨丞琳也曾在微博上转发央视新闻的“只有一个中国”帖文，但在当时并没有掀起波澜，更没有像这次一样在台湾被卷入政党口水战。

这场“海鲜奢侈论”风波，到底是因为杨丞琳的言论点燃了台湾网民的怒火，还是因为她被政治人物裹挟，陷入台湾选举漩涡，明眼人都看得出来。但在“抗中保台”的氛围下，这场风波终究还是成功转移了台湾舆论的注意力。