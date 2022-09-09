骆惠宁：未来五年是香港开创新局面关键期

香港中联办主任骆惠宁认为，香港正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，面临新的重大历史机遇和许多有利条件，发展前景十分光明，未来五年是香港开创新局面、实现新飞跃的关键期。

据香港中联办官网发布的致辞稿，骆惠宁星期四（9月8日）在与“一带一路”有关的座谈会上致辞时说，香港保持普通法制度，国际联系畅通便捷，《香港国安法》出台后，秩序重回正轨，社会大局稳定，市民生活安宁，世界一流的营商环境得以巩固提升。

骆惠宁认为，香港工商专业界汇聚世界各地商业英才，素来具有敏锐的市场判断力和行动力，“相信大家会主动把握香港发展方向，巩固国际金融、航运、贸易中心地位，建设国际创科中心，不断增强香港经济的竞争力”。

他相信，香港工商专业界会主动融入国家发展大局，紧密对接中国“十四五”规划，全面参与粤港澳大湾区建设，在融合发展中培育新的增长动力；并会主动顺应世界经济发展潮流，促进经济全球化发展，深度参与“一带一路”建设，在共商共建中实现共赢发展。

骆惠宁也说，中联办全力支持特区政府依法施政，加强与香港各界人士包括工商专业人士的沟通，积极做好联络服务工作。

另据港府官网发布的信息，香港特首李家超也在会上致词时说，香港工商及专业服务实力雄厚，是香港未来持续发展的核心力量，并相信通过共商合作，共谋发展，必将持续提升香港的发展动能，增进“一带一路”的建设能力，促进香港经济社会稳定发展。