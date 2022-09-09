中国国常会：对两年内未就业高校毕业生给予社保补贴

由总理李克强主持的中国国务院常务会议星期三（9月7日）提出，对依托平台灵活就业的困难人员、两年内未就业高校毕业生给予社保补贴。

根据新华社报道，会议部署加力支持就业创业的政策，拓展就业空间，培育壮大市场主体和经济新动能；决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，促进消费发挥主拉动作用；部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力；确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，更好发挥有效投资一举多得作用。

会议指出，就业是民生之本，创业能催生更多市场主体带就业，稳增长主要是为了稳就业。要贯彻中共中央、国务院部署，压实地方主体责任，加力促进就业创业。

一是将实施留工培训补助地区，由失业保险金结余备付24个月放宽到18个月。将两年内未就业高校毕业生、登记失业青年纳入扩岗补助。对失业人员及时发放失业保险金。通过强化农民工技能培训稳岗。

二是支持平台经济稳就业。对依托平台灵活就业的困难人员、两年内未就业高校毕业生给予社保补贴。运用专项贷款支持平台企业。

三是创业担保贷款人因疫情遇困的，可展期一年还款。引导银行增加中小微企业首贷、信用贷、续贷、中长期贷款等。

四是鼓励保险资金等依法投资创投基金。优化创投企业股东限售期，便利回收资金再投资。五是政府投资的创业孵化基地等，尽其所能拿出场地免费供给初创企业。

会议指出，需求不足是当前突出矛盾，要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费。支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造，有利于增后劲提水平、增加制造业和服务业现实需求、提振市场信心。

对高校、职业院校和实训基地、医院、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型和中小微企业、个体工商户等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限两年。申请贴息截至今年12月31日。相应增加货币政策对商业银行配套融资的支持。同时，引导银行加大对教育、文化旅游、卫生和健身、养老托育、社区和家政服务、住宿餐饮等行业信贷支持，以扩大社会服务领域消费和投资。

会议指出，企业是创新主体，要实施支持企业创新的阶段性减税政策，期限截至今年12月31日。一是对高新技术企业在今年四季度购置设备的支出，允许当年一次性税前全额扣除并100%加计扣除，且地方和中央财政进一步予以支持。二是在今年第四季度，对现行按75%比例税前加计扣除研发费用的行业，统一提高扣除比例到100%，鼓励改造和更新设备。三是对企业出资科研机构等基础研究支出，允许税前全额扣除并加计扣除。

会议指出，基础设施等事关发展和民生，投资空间大，要继续用好专项债补短板。会议决定，依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，70%各地留用，30%中央财政统筹分配并向成熟项目多的地区倾斜。各地要在10月底前发行完毕，优先支持在建项目，年内形成更多实物工作量。

