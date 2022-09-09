招商证券及三员工收深交所监管函

因5月16日集中交易系统发生技术故障，招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）被深交所采取书面警示的自律监管措施。

深圳证券交易所（简称“深交所”）网站星期四（9月8日）发布针对招商证券、胡滔、邓曙光、陈卓的监管函显示，2022年5月16日，招商证券集中交易系统发生技术故障，导致部分客户登录交易APP阻塞延迟。经查，招商证券在该事件中存在交易系统设计与升级变更未经充分论证和测试、升级回退方案不完备等问题，反映出该公司内部管理存在漏洞。

此外，胡滔作为招商证券总裁助理、首席数字官，协管信息技术工作，邓曙光作为该公司金融科技中心总监，陈卓作为该公司金融科技中心核心交易开发部总经理对相关问题负有责任。

今年5月16日早间，有投资者反映称，登录招商证券PC与APP端均出现错误，无法交易。直至当天10时32分恢复正常。

深交所在监管函中指出，依据深交所《会员管理规则》第11.5条、第11.6条和《会员管理业务指引第2号——会员违规行为监管》的相关规定，深交所对招商证券及胡滔、邓曙光、陈卓采取书面警示的自律监管措施。

深交所强调：“你公司及相关人员对此应高度重视，针对违规问题采取有效措施进行整改，进一步加强重要信息系统建设的统筹规划，强化变更及运维管理，完善应急处置机制，确保信息系统安全平稳运行。”。

招商证券7月12日也收到了中国证监会的罚单。证监会指出：“我会发现你公司在2022年5月16日的网络安全事件中，存在系统设计与升级变更未经充分论证和测试，升级回退方案不完备等问题，反映出公司内部管理存在漏洞、权责分配机制不完善。”。

证监会同样指出，胡滔作为招商证券总裁助理、首席数字官，协管信息技术工作，邓曙光作为招商证券金融科技中心总监，陈卓作为招商证券金融科技中心核心交易开发部总经理，对相关问题负有责任。

对于该证监会罚单，此前招商证券方面表示，将以此为鉴、积极整改，全面提升系统的稳定性和安全性，为客户提供更好的交易体验。



招商证券9月8日晚间在互动平台回复投资者提问时表示，目前公司的经营情况正常。

对于投资者提问的“招商证券收处罚通知后，立案调查事是不是告一段落？公司相关业务是否恢复？”，招商证券回复表示：已于2022年9月6日发布了相关公告。公司将严格按照法律法规要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。

“未来公司将持续遵循稳健的经营理念，进一步强化投资银行业务内控机制，加强合规培训，提高项目质量、执业质量和合规管理水平，切实履行勤勉尽责义务。”招商证券进一步表示。

