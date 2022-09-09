腾讯大股东减持111.5万股 持股比例降至27.99%

腾讯控股主要股东Prosus星期四（9月8日）宣布出售111.5万股腾讯股份，持股比例降至27.99%。

根据澎湃新闻报道，Prosus在公告中说，作为回购计划继续实施的一部分，公司已采取措施，将其持有的额外1.92亿股腾讯股票以凭证形式存入香港中央结算及交收系统。

腾讯控股6月27日公告称，主要股东Prosus（由Naspers拥有大多数股权及本公司控股股东）及Naspers宣布，将开启一项长期、开放式回购计划，用以提高集团每股资产净值，回购资金将通过Naspers集团有序小幅出售腾讯公司股票获得。 Naspers预计，每天出售的腾讯股份数目平均不会超过腾讯日平均成交量的3%至5%。

Prosus是一家控股公司，用来持有南非投资公司Naspers（跨国上市传媒集团）的国际互联网资产，是由Naspers分拆出来。Prosus在阿姆斯特丹和约翰内斯堡两地上市，主要资产包括对腾讯、Mail.ru和DeliveryHero的投资。2019年，Naspers拆分Prosus于荷兰上市。

Naspers曾在今年6月24日完成出售从腾讯处获得的京东股份，实现总收益约为36.7亿美元（约51.4亿新元），此次出售不受任何先决条件的限制。

作为腾讯主要股东，Prosus及Naspers曾在2018年和2021年进行过两次减持。2018年3月22日，Naspers以每股405港元出售2%腾讯股份，套现769亿港元。

去年4月8日，Prosus宣布已经完成对持有的部分腾讯股票的出售，对腾讯的持股比例从30.9%下降到28.9%，仍为腾讯第一大股东，出售的价格为每股595港元，出售所得146亿美元。当时，Prosus还承诺，至少在未来三年内不会再出售任何腾讯股票。

今年8月17日，腾讯控股发布2022年度第二季度财报。财报显示，腾讯二季度总营收1340亿元（人民币，下同，约270亿新元），同比下滑3%；净利润186亿元，同比下滑56%，非国际财务报告准则下，经调后净利润281亿元，同比下滑17%。这是腾讯连续第四个季度净利润下滑。

截至星期四收盘，腾讯报收301.8港元，跌3.15%。

