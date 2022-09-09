香港蝉联全球最自由经济体 港府反驳报告对国安法批评

对于加拿大智库菲沙研究所（Fraser Institute）公布的《世界经济自由度2022年度报告》，香港在165个经济体中再度获评为全球最自由经济体。港府对此表示欢迎，但批评报告内对《香港国安法》的评论不公。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，在五个评估大项中，香港在“国际贸易自由”及“监管”继续排列首位。港府对此表示欢迎。港府发言人说：“我们一直致力优化营商环境、提高市场效率及配套，让经济有着更好的灵活度和韧性，发挥自由市场的优势。我们在维系高效、自由开放及公平营商环境的努力再次获得肯定。”

不过，报告同时提及2020年中国政府对港实施《香港国安法》后，一些罪行可能招致终身监禁，以及伴随而来的一系列拘捕行动，再加上中国大陆在政治和经济上的镇压（crackdown）行动，对经济自由程度带来一定影响。

港府发言人反驳称，自回归以来，香港特区一直严格按照《基本法》的规定落实‘一国两制’原则，各种权利和自由得到充分保障。‘一国两制’实践在香港取得举世公认的成功。中国国家主席习近平在今年7月1日的重要讲话中，表明必须长期坚持‘一国两制’方针，也必须保持香港的独特地位和优势。这符合国家的根本利益，切合香港市民的利益，有利维持香港繁荣稳定。

港府发言人还说，随着《香港国安法》实施，香港社会迅速恢复稳定，优越的营商环境得以恢复。香港社会和市民普遍对香港恢复安宁，感到释怀和高兴。《香港国安法》维护国家安全，防范、制止和惩治危害国家安全的犯罪，确保香港特区的繁荣稳定以及香港特区居民的合法权益。“我们必须采取任何执法行动以防范和制止危害国家安全的行为和活动。我们也必须强调，香港执法部门根据证据、严格依照法律，以及就有关的人士或单位的行为而采取执法行动，而《香港国安法》第四条已明确规定香港特区维护国家安全应当尊重和保障人权。”

发言人指《香港国安法》实施至今超过两年，众多数据都表明在社会恢复稳定后，投资者的信心得以进一步巩固。例如，香港的资产及财富管理业务总值于2021年底达到35.5万亿港元（约6.34万亿新元），较2019年年底增加了超过两成。香港银行2022年7月的存款总额超过15万亿港元，也较2020年6月《香港国安法》实施前增加百分之八点五。

发言人补充说：“香港拥有的独特的地位和优势，包括法治及司法独立、资金自由进出、自由的贸易和投资制度、简单低税制、良好的营商环境，以及高效廉洁的政府。特区政府将继续巩固这些优势，并提供一个有利的环境让企业拓展业务，提升竞争力，从而让整体经济持续繁荣发展。”