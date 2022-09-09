黑龙江大庆夫妻谎称“孕妇就医被拒流产”被采取刑事强制措施

针对网民反映“大庆市孕妇就医被拒流产”问题，黑龙江大庆市公安机关星期四（9月8日）发布通报称，系李某某、苏某某夫妻二人对自己为发泄对街道社区工作人员的不满情绪、在网上编造散播不实言论。目前，二人因涉嫌寻衅滋事犯罪被公安机关立案侦查，并被依法采取刑事强制措施。

根据“大庆网警巡查执法”官方微博发布的通报，有网民9月2日反映“大庆市孕妇就医被拒流产”，大庆市公安机关对此事高度重视，立即开展了深入调查。

通报称，现已查明，9月2日11时左右，大庆市萨尔图街道馨民苑小区（临时管控区域）居民李某某（孕妇）在其丈夫苏某某陪同下，自行前往大庆油田总医院就医。由于李某某健康码为黄码，医院门诊部为其做了抗原筛查，筛查结果为阴性后，二人随即进入医院产科就诊，进行检查。

根据检查结果，医生认为孕妇正常妊娠状态，暂不需要特殊处置，建议随诊。14时27分，二人自行离开大庆油田总医院。在就诊过程中，苏某某多次联系社区和街道工作人员要求为其爱人李某某转码。

通报指出，李某某居住地为风险管控地区，属于被赋黄码人员范围。按规定连续三次（间隔24小时）核酸检测为阴性的，可自动转为绿码。8月27日至9月2日上午，李某某只做了两次核酸，未达到转绿码条件。由于在沟通过程中，李某某、苏某某夫妻二人对街道社区回复过程不满意，出院返家后遂上网发帖，谎称“孕妇就医被拒流产”。

9月5日，大庆油田总医院为李某某（孕妇）做专业检查，诊断为早孕活胎，系正常妊娠状态，未流产。

通报指出，李某某、苏某某夫妻二人对自己为发泄对街道社区工作人员的不满情绪、在网上编造散播不实言论的行为供认不讳，并承认错误。目前，李某某、苏某某因涉嫌寻衅滋事犯罪已经被公安机关立案侦查，并被依法采取刑事强制措施。

