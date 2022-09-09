中印两军位加南达坂一线部队同步脱离接触

中国国防部星期五（9月9日）发布消息，根据中印双方第16轮军长级会谈达成的共识，中印两军位加南达坂一线部队9月8日开始同步有计划组织脱离接触。

“国防部发布”微信公众号发布的消息称，这有利于维护边境地区和平安宁。

根据彭博社报道，印度国防部星期四也发布联合声明称，在双方高层军事指挥官会晤后，印中两国士兵已经开始从两国有争议的喜马拉雅边境线上又一个摩擦点后撤。

这份声明说，根据第16轮印中军长级会谈达成的共识，两国军队在戈格拉温泉地区已经开始脱离接触。此举有利于边境地区的和平与安宁。

中印双方的声明都没有提供更多细节。

中印从前年5月开始发生边境争端，双方在多个实际控制线附近的地点持续对峙并发生冲突，最严重的是前年6月15日两国军队在加勒万河谷爆发的激烈肢体冲突，造成双方人员伤亡。

此次中印第16轮军长级会谈于7月17日在莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧举行。据印度媒体报道，会谈历时超过12个小时。

印媒在报道中称，印度在会谈上要求中国撤回部署在拉达克东部一带两个争议点的部队，同时印度也寻求恢复在德普桑平原的巡逻权（patrolling rights）。印度还要求中国不要派遣军机进入靠近两国边境摩擦点的上空。

中国国防部网站7月18日晚在一份中英文联合新闻稿中说，双方在3月11日会谈基础上，以建设性和前瞻性方式继续探讨推动解决中印边界西段实控线地区有关问题。双方重申，解决剩余问题有助于恢复中印边界西段实控线地区的和平安宁，推动双边关系发展。在此期间，双方同意维护中印边界西段安全稳定，继续密切保持外交和军事渠道沟通对话，尽早就解决剩余问题达成双方都可接受的方案。