习近平就朝鲜74年周年国庆向金正恩致贺电

中共中央总书记、国家主席习近平星期五（9月9日）就朝鲜国庆74周年向朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩致贺电。

据中国央视新闻报道，习近平说，74年来，朝鲜人民紧密团结在朝鲜劳动党周围，砥砺奋进，推动社会主义建设事业取得重要成就。近年来，在朝鲜劳动党八大确定的方针政策指引下，朝鲜人民在发展经济、改善民生方面不断取得新成果，并成功抗击冠病疫情。作为好同志、好邻居、好朋友，中方对此感到由衷高兴。相信在总书记金正恩和朝鲜劳动党领导下，朝鲜人民一定能够推动朝鲜社会主义事业实现新发展、迈上新台阶。

习近平说，中朝两国山水相连，传统友谊历久弥坚。他同朝鲜总书记金正恩就规划两党两国关系发展蓝图、充实中朝友谊时代内涵达成一系列重要共识。中朝友好更加深入人心，两国交流合作持续推进，双方在彼此重大关切问题上相互支持，彰显了中朝传统友谊的蓬勃生机。

习近平强调，百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。中方愿同朝方保持战略沟通，加强协调合作，共同维护好、巩固好、发展好中朝关系，更好造福两国和两国人民，为地区乃至世界和平稳定与发展繁荣作出贡献。

另据朝中社9月9日报道，俄罗斯总统普京当天也向朝鲜国务委员长金正恩致贺电。

普京说，在朝鲜民主主义人民共和国成立74周年之际，他向金正恩表示衷心祝贺。俄朝两国保持着传统的睦邻友好关系，双方在多个领域积累了丰富的合作经验。

普京说，相信通过共同努力，俄朝双方将进一步发展各领域建设性双边关系，为两国人民谋福祉，加强朝鲜半岛和整个东北亚地区的安全与稳定。