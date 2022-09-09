四川震区发放中药“大锅汤” 医院称根据冠病中医药预防建议熬制

四川发生地震后，四川省卫生健康委、省中医药管理局协调多家医院熬制中药“大锅汤”送往地震灾区，“中药大锅汤”在网上引起关注。其中一家医院四川省中医院在接受媒体询问时回应称，医院向震区所发放的“大锅汤”是根据2021年7月28日四川省中医药管理局印发的《四川省新冠肺炎中医药预防建议方案》中所公布的处方进行熬制的。

综合健康时报客户端、健康四川官微、人民网和凤凰网报道，地震发生后，四川省卫生健康委、省中医药管理局协调多家医院连夜熬制中药“大锅汤”送往地震灾区，力争做到中药预防汤剂“应服尽服”“愿服尽服”，充分发挥中医药在疾病预防等方面的独特优势，为疫情防控筑牢坚实屏障。

四川省中医院6日在石棉县新民藏族彝族乡海耳村安置点熬制并向村民发放了中药“大锅汤”，防止其他疾病流行和传染。此外，石棉县中医医院也为安置点群众与工作人员发放了预防冠病中药“大锅汤”。截至6日16时，全县共发放“大锅汤”2592人份。

甘孜州藏医院从6日开始每天熬制“大锅汤”送达震区，每天为藏区运送发放3000余人份，助力震区群众和抗震救灾人员防疫抗灾。

四川省中医院在接受媒体查询时回应说，医院向震区所发放的“大锅汤”是根据2021 年7月28日四川省中医药管理局印发的《四川省新冠肺炎中医药预防建议方案》中所公布的处方进行熬制的。平时医院也会在门诊提供该“大锅汤”，供患者自行取用。

甘孜州藏医院的工作人员则说，他们所提供的的“大锅汤”虽然和上述的“大锅汤”在功效上有所重合，但是属于藏药配方，为医院在2020年所研发。目前该处方还未对外完全公开，不过日常医院的门诊部和住院部会免费向大家提供。

