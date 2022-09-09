台总统府：英女王逝世是国际社会巨大损失

白金汉宫于新加坡时间星期五（9月9日）凌晨1时35分左右宣布，英国女王伊丽莎白二世逝世。女王享年96岁。台湾总统府称，伊丽莎白二世女王的辞世，是英国及国际社会的巨大损失。

台湾总统府发言人张惇涵9日在官网发布的新闻稿中说，总统蔡英文代表台湾政府与人民，向英国政府及大英国协人民致上深切哀悼之意，并向继任的英国国王查尔斯三世（HM King Charles III）及王室家属致以诚挚慰问。

张惇涵说，蔡英文并指示外交部及驻英处，向英国政府表达台湾诚挚的悼念及慰问。

蔡英文9日也发推文说，对于伊丽莎白二世女王陛下的逝世，“我向英国王室、英国和英联邦表达最深切的哀悼。台湾纪念并庆祝她的领导和服务生涯，为世界各地的人们树立了榜样”。

张惇涵说，伊丽莎白女王领导英国70年，深受英国人民爱戴，也备受国际社会推崇。从二战时期首位从军的女性王室成员，到登基之后，带领英国走过漫长的冷战年代，到面对当前威权扩张主义，历经不同的时代变迁与挑战，伊丽莎白女王所领导的英国，始终是全球民主不可或缺的中坚力量。

张惇涵说，伊丽莎白女王的辞世，是英国及国际社会的巨大损失，祈愿伊丽莎白女王安息，盼望王室家属节哀保重。台湾与英国同心，感念女王毕生为世界和平与繁荣的贡献；台湾也会与英国协力，持续为共同的理念价值而努力。

台湾行政院长苏贞昌9日在面簿发文说，伊丽莎白女王毕生奉献公益、国家与王室，备受人民爱戴景仰，更领导国家团结走过战争、应对时代急遽更迭，她的坚定身影，将永远受世人缅怀。

苏贞昌说，世界告别一位重要领导者，“我们同感惋惜不舍，也感念伊丽莎白女王一生为世界和平与繁荣的贡献”。

国民党9日在官方面簿发文说，伊丽莎白二世贵为英国女王、大英国协王国君主，是历史上在位时间最长的女性君主，深受世界人民爱戴。国民党党要向英国王室及英国、大英国协成员全体国民，献上最诚挚的慰问。

国民党说，“感念伊丽莎白女王过去对英国、对世界的贡献与付出，向您致上最高的敬意，愿女王安息”。