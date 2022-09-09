中国国安部原纪委书记刘彦平被决定逮捕

中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪对中国国家安全部原党委委员、中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组原组长刘彦平作出逮捕决定。

根据央视新闻报道，中国最高人民检察院消息，刘彦平涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对刘彦平作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

公开资料显示，67岁的刘彦平曾长期在北京市公安局工作，后调任公安部警卫局，先后出任副局长、政委，2009年出任公安部警卫局局长。

2011年8月，刘彦平被任命为公安部部长助理、党委委员，两年后升任公安部副部长。2015年5月，他离开公安部，转任国家安全部纪委书记，后改任中央纪委国家监委驻国安部纪检监察组长。

2017年10月，十九届中央纪委委员名单公布，当时62岁的刘彦平不在其中；隔年1月，他名列十三届全国政协委员名单。

刘彦平在今年3月被查，他也是中共十九大以来，继孟宏伟、孙力军和傅政华后，第四名落马的公安部前副部长，他与这几人在工作上都有过交集。

官方通报中，首次披露刘彦平是孙力军政治团伙中的一员，并指其肆意践踏法纪，滥用公安警卫权力，将其异化为捞取政治资本、谋私敛财的工具，造成恶劣影响。其中，“滥用公安警卫权力”的措辞是首次出现在“老虎”的通报中。

中共中央纪委国家监委9月1日通报对刘彦平作出开除党籍与公职的决定。