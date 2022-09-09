中国PPI环比降1.2% 同比涨2.3%

中国上月工业生产者出厂价格（PPI）环比下降1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。同比上涨2.3%，涨幅比上月回落1.9个百分点。

根据中国国家统计局发布的数据，受国际原油、有色金属等大宗商品价格波动传导和国内部分行业市场需求偏弱等多种因素影响，中国工业品价格走势整体下行。全国PPI环比降幅略有收窄，同比涨幅持续回落。

从环比看，PPI下降1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.6%，影响PPI下降约1.18个百分点；生活资料价格下降0.1%，影响PPI下降约0.03个百分点。主要行业中，石油和天然气开采业价格下降7.3%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降4.8%，煤炭开采和洗选业价格下降4.3%，降幅均有所扩大；受基建投资拉动影响，部分行业需求略有改善，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.1%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降2.0%，非金属矿物制品业价格下降1.0%，降幅均有所收窄；受高温天气影响，电力需求增加，电力热力生产和供应业价格由下降1.1%转为上涨0.3%。

从同比看，PPI上涨2.3%，涨幅比上月回落1.9个百分点。其中，生产资料价格上涨2.4%，影响PPI上涨约1.87个百分点，是推动PPI上涨的主要动力；生活资料价格上涨1.6%，影响PPI上涨约0.38个百分点。上游主要行业中，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业价格涨幅回落，黑色金属冶炼和压延加工业价格降幅扩大，有色金属冶炼和压延加工业价格由涨转降，部分缓解了中下游企业的成本压力。PPI同比涨幅回落除受上年同期对比基数走高影响外，还主要受三个方面因素影响：一是国际原油、有色金属等大宗商品价格波动下行，国内输入性价格传导压力有所减轻；二是煤炭等行业增产保供效果持续显现，市场供应保障有力；三是受多重因素影响，钢材等行业需求偏弱。

据测算，在8月2.3%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.5个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。

