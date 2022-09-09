英国驻港总领事馆降半旗哀悼英女王逝世 港民到场献花致哀

白金汉宫于新加坡时间星期五（9月9日）凌晨1时35分左右宣布，英国女王伊丽莎白二世逝世。女王享年96岁。位于香港金钟法院道1号的英国驻香港总领事馆，9日上午下半旗致哀。

综合网媒“香港01”和《明报》报道，英国驻香港总领事馆面簿专页9日上午也换上伊丽莎白二世的黑白图片，并上载白金汉宫宣布英女王死讯的公告。

英国驻香港总领事馆也宣布，9日中午12时至下午5时，以及下星期一（9月12日）至下星期五（9月16日）上午10时至下午4时设吊唁册，供公众悼念。

截至9日上午10时许，英国驻香港总领事馆外有约20束鲜花排列一行，间中有香港市民到场献花及默哀，但大部份不愿向媒体表达心情：“唔方便讲啦（不方便讲啦）。”

一名不愿透露姓名的男士称，在香港土生土长生活60多年，对英女王感到怀念，“感激嗰个年代咁好统治”（感激那个年代统治得那么好）。他也说，虽未曾亲眼见过英女王，但当时从电视机上得知她访港时曾到公共屋邨、街市（菜市）等地视察，感觉对方亲民，因此顿生好感。

据报道，伊丽莎白二世1952年登基，直至香港1997年回归为止，当了港人“事头婆”（老板娘）45年。香港近三分一的殖民时期都在伊丽莎白二世的统治之下。

报道称，英女王生前曾两度访港，均受热烈欢迎。港英政府也先后为英女王两次访港，发行纪念邮票，以及价值1000港元（约178新元）的纪念金币。

英女王1975年首次访港，是首位踏足香港的英国在位君王。

她当年与丈夫菲利普亲王（Prince Philip）于5月4日乘坐飞机抵港 ，两人其后乘搭专车到九龙公众码头，再转乘游艇渡海前往香港大会堂。机场外的市民夹道欢迎，甚至有民众追车，希望一睹女王风采。

两人当时到访摩士公园、当时刚落成的何文田爱民邨、红磡车站、香港大学、葵涌货柜码头、荃湾工业区及跑马地马场等地。英女王期间走入屋邨探访港人家庭，还穿着高跟鞋到菜市，与小贩近距离接触，尽显亲民一面。

他们5月7日早上离开香港前往日本。香港在英女王离港前一夜举行烟花表演。这是香港自1967年“六七暴动”后首次举行烟花表演。

英女王第二次访港是在1986年，也是《中英联合声明》签署后的第二年。

当年英女王结束访问中国的行程后，乘坐皇家游艇不列颠尼亚号（The Royal Yacht Britannia）于10月21日抵港。英女王也是首位访华的英国君王。

英女王抵埗香港后检阅仪仗队，其后经过九龙的街道，沿着梳士巴利道和漆咸道，在沿途民众挥旗欢迎下，前往后来成为香港理工大学的香港理工学院，探访校内学生。