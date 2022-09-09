中国教育部：学科类校外培训机构线下压减95.6% 线上压减87.1%

中国教育部部长怀进鹏星期五（9月9日）说，校外培训机构治理工作取得了重要进展、成效明显。学科类校外培训机构数量大大压减，线下机构压减比例达95.6%，线上机构压减比例达87.1%；培训价格明显下降，平均下降四成以上；防止隐形变异和非学科类培训机构治理工作也在深入推进。

根据央视新闻报道，怀进鹏在中宣部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上介绍说，“双减”是中共中央国务院作出的重大决策部署，实施一年多来，得到了社会广泛关注、理解和支持。

落实“双减”涉及校内和校外两方面。对学校方面来讲， 一是提高作业管理水平。作业总量、时长得到有效控制，作业质量不断提高。

二是提高课后服务水平。课后服务实现全覆盖，课后服务内容逐步丰富，吸引力不断增强，较好满足学生多样化学习需求。

三是提高课堂教学水平。建设国家中小学智慧教育平台，扩大优质教育资源共享，现有各类资源3.4万条，3月1日改版以来访问总量达88亿，日均4635万。深入实施新课程新教材，推广优秀教学成果，引领教育教学改革。各地各校普遍建立了教学基本规程，强化教研支撑，精准分析学情，注重因材施教，课堂教学质量稳步提升。

关于减轻学生校外培训负担方面，怀进鹏指出，校外培训机构治理工作取得了重要进展、成效明显。学科类校外培训机构数量大大压减，线下机构压减比例达95.6%，线上机构压减比例达87.1%；培训价格明显下降，平均下降四成以上；防止隐形变异和非学科类培训机构治理工作也在深入推进。

“双减”工作尽管取得了阶段性成果，但是要清醒地认识到，“双减”工作具有艰巨性、复杂性，需要进一步加大工作力度。下一步，教育部将深入落实中央决策部署，按照巩固、深化、防风险的总体思路，聚焦减负、提质、增效，不断提高“双减”工作水平，推进基础教育高质量发展。

