报告：预计中国长期护理服务需求2030年达3.1万亿人民币

中国保险行业协会与瑞士再保险瑞再研究院星期五（9月9日）联合发布一份报告指出，随着中国人口结构的趋势性变化和居民生活水平的提升，预计长期护理服务需求将在2030年达到3.1万亿元（人民币，下同，约0.63万亿新元），并在2040年达到近6.6万亿元，约相当于当前水平的5倍。

根据澎湃新闻报道，《中国商业护理保险发展机遇——中国城镇地区长期护理服务保障研究》报告指出，长期护理服务保障的关键挑战之一是失能老人的长期护理需求和可得资金保障之间的差距持续上升。

报告显示，2021年中国城镇地区老年人长期护理服务保障缺口约为9217亿元，约相当于长期护理服务保障需求的65%。从资金结构上看，家庭支出是目前失能老人家庭支持其护理服务费用的主要来源，占所有可用资金的96%；社保长护险占可用资金的约3%。

报告称，随着中国人口结构的趋势性变化和居民生活水平的提升，预计长期护理服务需求将在2030年达到3.1万亿元，并在2040年达到近6.6万亿元，约相当于当前水平的5倍。在基准假设下，社保长护险的持续发展将缓慢提升护理服务保障水平，失能老人整体保障程度将从目前的35%上升至2040年的42%；长期护理服务保障缺口将在2030年和2040年分别达1.9万亿元和3.8万亿元。

同时，情景分析发现，如果社保长护险得以快速发展，将有助于提升整体护理服务保障。尽管如此， 失能老人家庭仍将面临严峻的财务压力和保障不足的问题。 因此，提升全社会的长期护理服务保障是一个严峻且艰巨的挑战。社会各方需要形成合力，探索建立多方责任共担、可持续的长期护理解决方案。

报告认为，国际经验表明，社会性护理保险与商业保险的协同发展是提升整体保障水平的发展方向。未来，为了应对中国人口老龄化进程加速、家庭结构变化等挑战，也为了缓解社保基金的支出压力，商业护理保险可以在加强老年人失能风险保障、提升服务水平、满足人民群众多层次多元化服务需求等方面发挥更重要的作用，迎来更大的发展机遇。

报告也对促进商业护理保险发展、提升护理服务保障水平提出了建议。在顶层制度方面，建议明确商业护理险在长期护理保险机制中的市场定位，推动建立多层次护理保障体系。在行业发展环境方面，建议加快完善行业基础设施建设，加强对老年护理服务需求的研究，建立健全行业数据库、规范护理服务标准和评级体系。在保险保障能力建设方面，建议加快探索混合型保障产品，利用科技手段和互联网渠道推动保障产品与护理康养服务产业的融合发展，积极探索保险产品与业务创新，不断改进和完善护理保险供给方式，促进商业保险模式的加速发展。在服务能力发展方面，建议建立以老年人健康为核心的服务体系，通过积极的预防和健康管理手段降低失能风险，减少护理服务成本。

