中国盼新任联合国人权高专恪守非政治化原则

中国常驻联合国副代表戴兵说，中方希望新任联合国人权事务高级专员（人权高专）沃尔克·图尔克带领人权高专办恪守客观、公正、非政治化原则，致力于促进成员国平等对话。

据中国常驻联合国代表团官网消息，联合国大会星期四（9月8日）协商一致核准秘书长古特雷斯关于副秘书长图尔克担任联合国人权高专的任命中国常驻联合国副代表戴兵参与上述核准任命后，作出以上表述。

戴兵说，希望图尔克上任后，带领人权高专办严格根据联大第48／141号决议和人权理事会决议授权履职，致力于推动人权对话与合作。

戴兵说，在少数国家的挑动下，当前人权领域政治化倾向严重，对抗分裂加剧。少数国家打着人权幌子肆意干涉别国内政，大多数成员国对此坚决反对。

戴兵指出，中方希望图尔克先生带领人权高专办恪守客观、公正、非选择性、非政治化原则，致力于促进成员国平等对话、弥合分歧，坚决反对双重标准，反对将人权问题政治化工具化。

戴兵说，人权是普遍的，也是历史的、具体的、现实的。对于发展中国家、特别是最不发达国家而言，生存权、发展权是首要人权。希望人权高专办平衡推进各类人权，重视发展中国家的合理诉求，进一步加大对经社文权利和发展权的重视和投入，在当事国同意基础上帮助发展中国家加强人权能力建设。

戴兵强调，人权高专办应坚持多样性，广纳各方贤才。当前高专办人员组成极大失衡，发展中国家代表性严重不足，中方和很多发展中国家对此深表关切。中方呼吁对高专办进行根本性改革，确保包容性和地域平衡。

据悉，来自奥地利的图尔克现年57岁，今年1月25日起担任联合国秘书长办公厅主管政策事务的副秘书长。

原任联合国人权事务高级专员是智利前总统巴切莱特。她在今年5月到访新疆，但这趟访华行程受人权组织和美国的批评，指她未严厉谴责北京的政策。巴切莱特6月中宣布不寻求连任，在上月底离任前最后一刻发布外界期待已久的涉疆报告，引发北京的强烈不满。