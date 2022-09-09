港网民拍卖“女王头”硬币 面值一港元炒至250元

英女王逝世引发港人对港英年代的回忆，在她去世的消息公布后，立即有卖家在网上拍卖“女王头”硬币。有人发售1960年1元（港元，下同，约0.18新元）硬币，标价250元，即升值约249倍。

根据《星岛日报》报道， 自英女王伊丽莎白1952年2月登基后，香港铸造的硬币，就改用英女王头像设计，直至临近香港回归，香港金融管理局1993年推出洋紫荆设计硬币，取代原来的英女王头像设计系列，但英女王头像硬币仍然是香港的法定货币。

不过随着时间流逝及金管局流动收银车回收硬币普及，市面上的“女王头”硬币也买少见少，变得有价有市。网上有人发售1960年1元硬币，标价250元，即升值约249倍。有卖家发售1963年的5毫硬币，标价50元，即升值约49倍。

报道指出，并非所有“女王头”硬币都可以大幅升值，有卖家发售包括5元5个、2元2个、1元1个、5毫3个、2毫6个、1毫6个，标价180元，按照币值32.8元计算，即升值约4倍。有卖家发售1978至1992年一元硬币890个，标价1200元，即升值约4成。

收藏业界说，自从回归后“女王头”硬币会持续升值，但多数是全新未流通的罕有年份及币值。例如1964年出厂的五仙硬币价值可达数万元。

收藏业界提醒，硬币是否值得收藏，除了看年份外，也要观其外观，从未在市面流通的硬币保养好，加上属特定年份，就具有较高升值潜力，若已磨损及褪色，收藏价值会降低。

