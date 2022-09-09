中国大使：中瑞保持稳定健康关系符合两国人民利益

中国驻瑞士大使王世廷强调，如果瑞士采纳欧盟的对华制裁措施，这既会损害中瑞关系，也不符合瑞士的国家利益，并说中瑞保持稳定健康的关系，符合两国人民的利益。

据中国驻瑞士大使馆网站发布的信息，王世廷星期一（9月5日）接受瑞士国家广播电视台的专访时说，瑞士的中立政策如何发展，是瑞士人民自己的事，中国对此予以充分尊重，但中国反对以意识形态划界，反对人为制造阵营对抗和分裂，并强调中国不会做出有损他国利益的事，也决不会允许别国挑衅或侵犯中国的国家利益。

欧盟去年3月以中国侵犯新疆维吾尔族人权为由，对四名中国官员和一个实体实施制裁。中国之后宣布对来自欧洲的多名议员、实体等实施制裁。

据路透社报道，在中国人权课题方面，瑞士淡化采纳西方对华制裁措施的可能性。

瑞士在去年公布新对华策略，在政策上提出些许具体调整，并强调瑞中双边关系的重要性，但与过去相比，瑞士这一次更为公开地表达对中国人权课题的不满。

王世廷也在专访中指联合国人权高专办发布的新疆人权报告，既没有征得中国政府同意，也没有人权理事会授权，完全是非法的、无效的，并说这份报告以有罪推定式的假设为基础。

王世廷说：“联合国人权事务高级专员巴切莱特应邀访华并赴新疆参访，去了所有想去的地方，见了所有想见的人，在亲眼所见、亲身感受的基础上发布了基本客观的正式声明。因为高专没有按照美国及一些西方势力预期行事，他们就对高专访华极力攻击抹黑，逼迫高专辞职，炮制这份同高专访华声明大相径庭的报告。”

另一方面，瑞士外交部在星期四改变说辞，称瑞士与王世廷会面，就新疆人权状况表达关切，而不是召见王世廷。